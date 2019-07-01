01 Temmuz 2019 08:00 | Pazartesi
Eski sevgiliye budala mesajı
Dünyaca ünlü Victoria's Secret modeli Irina Shayk, 4 yıl birlikte olduğu ABD'li oyuncu Bradley Cooper’la bir ay önce ayrılmıştı.
KİTAPLI GÖNDERME
Cooper’ın şarkıcı Lady Gaga’yla aşk yaşadığı iddiaları üzerine ilişkisini bitirme kararı alan ve ayrılıkla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan 33 yaşındaki Rus model, bir etkinlik sonrası görüntülendi. Elinde Dostoyevski'nin 'Budala' kitabını taşıyan model, paparazzilerin sorularını cevapsız bıraktı. ABD basını, Shayk’ın eski sevgilisine kitabının ismiyle göndermede bulunduğunu yazdı.
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