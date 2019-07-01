Eski sevgiliye budala mesajı

KİTAPLI GÖNDERME

Cooper’ın şarkıcı Lady Gaga’yla aşk yaşadığı iddiaları üzerine ilişkisini bitirme kararı alan ve ayrılıkla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan 33 yaşındaki Rus model, bir etkinlik sonrası görüntülendi. Elinde Dostoyevski'nin 'Budala' kitabını taşıyan model, paparazzilerin sorularını cevapsız bıraktı. ABD basını, Shayk’ın eski sevgilisine kitabının ismiyle göndermede bulunduğunu yazdı.