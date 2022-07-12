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12 Temmuz 2022 Salı 08:19:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2022 Salı 08:19:00

Eski Polonya Cumhurbaşkanı "Rusya'da isyan çıkarılmasını" önerdi

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Rusya ve Polonya arasında Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan gerginlik tırmanıyor. Eski Polonya Cumhurbaşkanı Lech Walesa, Rusya'nın bir iç isyan ile parçalanması gerektiğini söyledi. Rusya, eski cumhurbaşkanının açıklamalarına tepki gösterdi.

Rusya ve Polonya arasında Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan gerginlik tırmanıyor. Eski Polonya Cumhurbaşkanı Lech Walesa, Rusya'nın bir iç isyan ile parçalanması gerektiğini söyledi. Rusya, eski cumhurbaşkanının açıklamalarına tepki gösterdi.

Polonya'nın Nobel Barış Ödülü sahibi eski Cumhurbaşkanı Walesa, Batı'nın Ukrayna'yı 'özgürleştirmekten' çok daha fazlasını yapması gerektiğini savundu.

Fransız basınına demeç veren Polonya eski Cumhurbaşkanı, "Batı, Ukrayna'da bu savaşı kazansa bile, gelecekte Rus tehdidi sona ermeyecek." dedi.

TRT Haber'de yer alan haber göre, Rusya'da çıkabilecek iç isyanın NATO tarafından desteklenmesi gerektiğini söyleyen Walesa, bu şekilde Rusya nüfusunun 50 milyona düşürülerek Batı için tehdit olmaktan çıkabileceğini iddia etti.

RUSYA'DAN TEPKİ

Rusya'dan Walesa'nın sözlerine ilk tepki Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi'nden geldi.

Rusya Liberal Demokrat Parti lideri ve Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutski, "NATO ve Batı'nın arzuladığı silahlı ve kanlı darbeler Rusya'da olmayacak" diyerek Walesa'ya cevap verdi.

"Suriye, Libya, Afganistan ve Irak'taki görüntüleri Rusya'da göremeyecekler" diye konuşan Slutski, Rusya'dan ziyade, artan enerji ve gıda fiyatları yüzünden Varşova, Brüksel ve başka Avrupa şehirlerinde bu tür görüntülerin ortaya çıkabileceğini iddia etti.

Etiketler : Rusya ve Polonya UKRAYNA İÇ SAVAŞ
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