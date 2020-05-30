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30 Mayıs 2020 Cumartesi 07:44:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2020 Cumartesi 07:45:00

Eski Malezya Başbakanı'nın İsrailli firmadan casus yazılım aldığı iddia edildi

Kaynak: AA

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Malezya'nın eski Başbakanı Necip Rezak'ın 2018 genel seçimleri öncesinde muhalif siyasetçileri gizlice dinlemek için İsrailli bir yazılım firmasından casus yazılım satın aldığı iddia edildi.

İsrailli internet sitesi Calcalist'te yer alan habere göre eski Başbakan Necip, Malezya istihbaratı tarafından kullanılmak üzere satın alınan casus yazılım sistemini, Senpai isimli İsrailli yazılım firmasından temin etti.

Malezya'nın İsrail ile resmi ilişkileri bulunmaması nedeniyle takip ve dinleme sistemi ihalesinin, Güney Kıbrıs Rum kesimi merkezli bir paravan şirket üzerinden yapıldığı haberde iddia edildi.

Necip'in bu sistemi kullanarak Malezya'daki muhalif parti ve isimlerin faaliyetlerine dair veri topladığı öne sürüldü.

İsrailli firma ile Nisan 2018'de imzalandığı iddia edilen ihale sözleşmesi için firmaya 1,5 milyon dolar ödendiği belirtildi.

ESKİ BAŞBAKAN İDDİALARI YALANLADI

İddialara ilişkin sosyal medya hesabında yazılı açıklamada bulunan eski Başbakan Necip, bu meselenin İçişleri Bakanlığının yetkisinde olduğunu belirterek "İlgili bakanlığa veya istihbarat teşkilatına hangi yazılımı kullanacaklarını söylemek benim işim değildir." dedi.

Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (MACC) Başkanı Azam Baki de "Komisyonumuz, istihbarat teşkilatının böyle bir firmayla iş birliği yaptığına dair bir tespitte bulunmamıştır." şeklinde konuştu.

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