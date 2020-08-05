Eski Lübnan Başbakanı Hariri'den Beyrut için yardım çağrısı
Kaynak: AA
Eski Lübnan Başbakanı Saad Hariri, başkent Beyrut Limanı'ndaki patlama nedeniyle meydana gelen zararın boyutunun "tasvir edilemeyecek kadar büyük" olduğunu kaydederek, olaydan zarar görenlere yardım edilmesi çağrısında bulundu.
Eski Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hasarın boyutu tasvir edilemeyecek kadar büyük. En büyük kayıpsa onlarca kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasıdır." ifadelerini kullandı.
Paylaşımında, "Beyrut yardım çağrısı yapıyor. Yakalandığı tufan kalpleri yaralıyor." diye yazan Hariri, "herkesi başkente yardım etmeye ve zarar gören bölgelerdeki tüm Beyrutlularla dayanışmaya" çağırdı.
Hariri, "Allah'tan başkentimizi ve halkını tüm kötülüklerden korumasını niyaz ediyoruz." diye ekledi.
Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, dün yaptığı açıklamada, Beyrut'taki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 63'e yükseldiğini, yaralı sayısının da 3 bini geçtiğini belirtti.
Lübnan resmi ajansı NNA, dün Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktığı ve ardından şiddetli bir patlamanın meydana geldiğini duyurmuştu.
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