Eski korumadan çarpıcı iddia: Kaddafi ölmedi!

Muammer el-Kaddafi'nin korumalarından eski bir subay olan Ayşe el-Fitouri, öldürülen kişinin akrabalarından biri olduğunu belirterek Libya eski Cumhurbaşkanının hala hayatta olduğunu iddia etti.

Russian Today (RT) kanalına konuşan Fitouri, Kaddafi'nin Sirte'ye hiç gitmediğini, oraya gidenin Hamid Ebu Minyar el-Kaddafi adında ona çok benzeyen başka biri olduğunu iddia etti.

RT sunucusunun, Birleşmiş Miller (BM) tarafından yıllar önce DNA testi yapıldığını ve ölen kişinin Kaddafi olduğunu söylemesi üzerine Fitouri, "Bu doğru değil, bu konuda Birleşmiş Miller bir bir tahlil yaptıysa neden hala bir karar yayınlamadı ve neden cesedini teslim etmedi?" dedi.

Al-Fitouri, el-Kaddafi'nin halen Libya'da mücadeleye önderlik ettiğini de ileri sürdü.