VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hakaret etti, şiddet uyguladı
Boris Johnson ile Macron'dan kritik görüşme! Anlaştılar
Kıbrıs'ta Rumlar telaşlandı! Osmanlı tapusu paniği
HÜRKUŞ simülatöründe sevindiren gelişme!
Başkan Erdoğan'ın sağlığına yönelik suç içerikli paylaşım yapanlara soruşturma: Gözaltı var
Bölgede tansiyon yükseliyor!
Eski korumadan çarpıcı iddia: Kaddafi ölmedi!
Nefret ve öfke kustular
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 06 Şubat
Çocuğunuz Kovid mi? İnfluenza mı? Tanı kesinleşmeden okula göndermeyin
Eşiyle diyet yapanlar 2 kat fazla kilo veriyor
Salgınla birlikte tuvalet fobisi de arttı
Çocukların yüzde 2'sinde işitme kaybı var
Kar geri dönüyor
"Erdoğan başarırsa Türkiye güçlenir"
'İsrail ihlallerine karşı gerekeni yapın'
Isparta'da eğitime 5 gün ara verildi
Ukrayna Almanya'dan 'bir an önce' silah talep etti
Terör örgütü YPG/PKK Rudaw'ı yasakladı
Son 24 saatte 98 bin 715 kişinin testi pozitif çıktı
"Vatandaşlar pazartesiden itibaren TURKOVAC aşısını yaptırabilirler"
Merkez bankaları küresel piyasaları karıştırdı
Yunanistan İstanbul'da protesto edildi
Kabri başında anıldı
06 Şubat 2022 Pazar 09:21:00 - Güncelleme:06 Şubat 2022 Pazar 09:21:00

Eski korumadan çarpıcı iddia: Kaddafi ölmedi!

Kaynak: star.com.tr

ABONE OL

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin korumalarından eski bir subay olan Ayşe el-Fitouri, Kaddafi'nin ölmediğini ileri sürdü. Fitouri, 'Kaddafi'nin Sirte'ye hiç gitmedi. Oraya giden, Kaddafi'ye benzeyen Hamid Ebu Minyar'dı.' dedi.

Muammer el-Kaddafi'nin korumalarından eski bir subay olan Ayşe el-Fitouri, öldürülen kişinin akrabalarından biri olduğunu belirterek Libya eski Cumhurbaşkanının hala hayatta olduğunu iddia etti.

Russian Today (RT) kanalına konuşan Fitouri, Kaddafi'nin Sirte'ye hiç gitmediğini, oraya gidenin Hamid Ebu Minyar el-Kaddafi adında ona çok benzeyen başka biri olduğunu iddia etti.

RT sunucusunun, Birleşmiş Miller (BM) tarafından yıllar önce DNA testi yapıldığını ve ölen kişinin Kaddafi olduğunu söylemesi üzerine Fitouri, "Bu doğru değil, bu konuda Birleşmiş Miller bir bir tahlil yaptıysa neden hala bir karar yayınlamadı ve neden cesedini teslim etmedi?" dedi.

Al-Fitouri, el-Kaddafi'nin halen Libya'da mücadeleye önderlik ettiğini de ileri sürdü.

Etiketler : Muammer el-Kaddafi DNA testi Fitouri
Birkan'la romantik yemek yedik!

Birkan'la romantik yemek yedik!
Börü NFT dünyasına girdi

Börü NFT dünyasına girdi
Aşka kalbini kapatmadı

Aşka kalbini kapatmadı
Özür dileyip söz verdi

Özür dileyip söz verdi
Yapılan yanlışı unutmuyor

Yapılan yanlışı unutmuyor
Çekişmeli boşanıyorlar

Çekişmeli boşanıyorlar
Şarkıları metrobüste yazmış

Şarkıları metrobüste yazmış
Ekmeğini ekmekten çıkarıyor

Ekmeğini ekmekten çıkarıyor
Renkli lansman

Renkli lansman

EN ÇOK OKUNAN HABERLER