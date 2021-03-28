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28 Mart 2021 Pazar 13:45:00 - Güncelleme:28 Mart 2021 Pazar 13:45:00

Eski İtalya Dışişleri Bakanı: Türkiye S-400'leri iade etmeyecek

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İtalya'nın eski Dışişleri Bakanı Frattini, yaptığı açıklamada Türkiye'nin vazgeçmesi zor bir ortak olduğunu vurgulayarak oyunun bittiğini ve Ankara'nın S-400'leri iade etmeyeceğini belirtti.

İtalya'nın eski Dışişleri Bakanı Franco Frattini, ülke basınına Türkiye ve İtalya ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Star.com.tr'de yer alan habere göre, İtalya Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı son telefon görüşmesine dikkat çeken Frattini, Draghi'nin İtalya ile Türkiye arasındaki stratejik bağı anladığını belirtti.

"3'LÜ İTTİFAK ÇIKARIMIZA AYKIRI"

Türkiye'nin İran, Rusya ve Çin eksenine girmemesi için Dışişleri bakanı olduğu dönemde İngilizlerle birlikte "Türkiye'nin dostları" adlı bir grup oluşturduklarını ifade eden Frattini, "Schröder ve Chirac hemen kapıyı kapattı, dikkatsiz bir hareketti. Bugün tüm çıkarlarımıza aykırı bir Ankara-Tahran-Moskova eksenine tanık oluyoruz" dedi.

"OYUN BİTTİ, TÜRKİYE İADE ETMEYECEK"

Frattini, "Beğen ya da beğenme, Türkiye vazgeçmesi zor bir stratejik ortak. Oyunun artık bittiğini hepimiz biliyoruz. Ankara S-400 füzelerini Moskova'ya iade etmeyecek" dedi.

"ENERJİ MERKEZİ TÜRKİYE"

Türkiye'nin Kazakistan, Azerbaycan ve Karadeniz'den geçen gaz ve petrol boru hatlarıyla halihazırda bir enerji merkezi olduğunu ifade eden Frattini, Libya ile yapılan MEB anlaşmasına değinerek Türkiye'nin tek bir hamle ile tüm Akdeniz Avrupa'sını atladığını belirtti.

"TÜRKİYE KAFKASYA VE KARABAĞ'DA DAHA FAZLA SÖZ SAHİBİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in Fransa önderliğindeki Minsk grubunun uzun ve beyhude çabalarının ardından bir telefon görüşmesi ile Karabağ'da ateşkesi sağladığına dikkat çeken Frattini, "Kafkasya ve Dağlık Karabağ'da Türkiye ve Rusya daha fazla söz sahibi" ifadelerini kullandı.

Etiketler : italya türkiye s-400
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