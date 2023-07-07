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07 Temmuz 2023 Cuma 13:42:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2023 Cuma 13:42:00

Eski İsveç Dışişleri Bakanı'ndan "Türkiye'nin maruz kaldığı terör saldırılarını ciddiye almadık" itirafı

Kaynak: AA

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Eski İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Türkiye'nin ciddi şekilde terör saldırılarına maruz kaldığını ve İsveç dahil diğer ülkelerin bu durumu ciddiye almadığını belirtti.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin ülkenin NATO üyeliğine başvuru sürecini ele alan "Processen" adlı belgeselinde görüşlerine yer verilen Linde, Türkiye'nin terör konusundaki söylemlerinde haklı olduğunu dile getirdi.

Linde, "Türkiye'nin ciddi bir şekilde terör saldırılarına maruz kaldığını ve biz dahil diğer ülkelerin bunu ciddiye almadığını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Terör örgütü PKK/YPG'nin İsveç'te finans kaynaklarının bulunduğuna dikkati çeken Linde, "Finans kaynakları konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunları eleştirme hakkı var. Bu, Erdoğan'a İsveç'in terörist olarak sınıflandırılan PKK'dan gelen tehdidi ciddiye almadığını eleştirme hakkı da veriyor." dedi.

Ann Linde, 10 Eylül 2019-17 Ekim 2022'de Sosyal Demokrat hükümetinde dışişleri bakanı olarak görev yaptı. İsveç, Linde döneminde 18 Mayıs 2022'de NATO'ya üyelik başvurusunda bulundu.

Etiketler : isveç nato pkk terör türkiye
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