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Eski İsrailli Bakan'dan itiraf: Hamas'ın çökmesi imkansız!
11 Nisan 2024 Perşembe 19:14:00 - Güncelleme:11 Nisan 2024 Perşembe 19:14:00

Eski İsrailli Bakan'dan itiraf: Hamas'ın çökmesi imkansız!

Kaynak: AA

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Eski İsrail Adalet Bakanı Haim Ramon, işgalci İsrail'in Gazze'de yürüttüğü kanlı savaşın bir yenilgi ile sonuçlandığının altını çizerek, "Amaç, insani yardımı kontrol eden sivil Hamas'ı ortadan kaldırmaktı. Hamas'ın geçici sivil yönetim olmadan çökmesi imkansız." dedi.

Eski İsrail Adalet Bakanı Haim Ramon, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze Şeridi'nde yürüttüğü "savaşın", İsrail için "stratejik bir yenilgiyle sonuçlandığını" belirtti.

İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre, eski Bakan Ramon, "savaşın" bitip bitmediğine ilişkin soruya "Maalesef evet. Taktiksel bir zafer bulunuyor ama stratejik bir yenilgi de var. Hükümetin belirlediği hedeflerin hiçbirine ulaşamadık." şeklinde cevap verdi.

Ramon, "Kara harekatı yanlış bir şekilde başladı ve ağırlıklı olarak kuzeye doğru ilerledi. Bir buçuk milyon mülteciyi güneye naklettik, şimdi Refah'a (güney) gitmeyeceğiz çünkü bir buçuk milyon kişi var. Bu ABD'nin sorunu değil, onlarla nasıl başa çıkacağımız bizim sorunumuz." ifadelerini kullandı.

"HAMAS HALEN AYAKTA"

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 6 ay önce Hamas'ı askeri açıdan çökertmek amacıyla başlattığını ifade eden Ramon, Hamas'a ağır darbeler vurmalarına rağmen hareketin halen ayakta olduğunu vurguladı.

Eski bakan Ramon, "Amaç, insani yardımı kontrol eden sivil Hamas'ı ortadan kaldırmaktı. Hamas'ın geçici sivil yönetim olmadan çökmesi imkansız." şeklinde konuştu.

Askeri baskınlara İsrailli esirlerin serbest bırakılacağını planladıklarını ancak bu hedefin de gerçekleşmediğini vurgulayan Ramon, şunları kaydetti:

"Altı ay geçmesine rağmen savaş hedeflerine ulaşamadık. Hamas'ı devirmeye bile başaramadık. Bence, 6 ay sonra ve gerçekleşen her şeyin ışığında İsrail Genelkurmay Başkanı (Herzi Halevi) kendisinin de açıkladığı gibi sorumluluğu üstlenmeli. Eğer bu gerçekleşirse hem askeri düzeyde hem de siyasi düzeyde zincirleme bir reaksiyon yaşanacak."

Etiketler : İsrail Hamas Gazze Haim Ramon
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