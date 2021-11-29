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29 Kasım 2021 Pazartesi 15:34:00 - Güncelleme:29 Kasım 2021 Pazartesi 15:34:00

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili ilk kez hakim karşına çıktı

Kaynak: AA

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Gürcistan'da 1 Ekim'de gözaltına alındıktan sonra 50 gün açlık grevi yapan ve 20 Kasım'dan bu yana Gori kentindeki askeri hastanede tedavi gören eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili ilk defa duruşmaya katıldı.

Tiflis Şehir Mahkemesinde, Gürcistan Savcılığının Saakaşvili'ye yönelttiği 2007'de muhaliflerin mitingini dağıtmak, gösteriler sırasında İmedi televizyon kanalına girmek ve kanalın kurucusu Badri Patarkaçişvili'nin mal varlığına el koymak suçlamalarıyla ilgili dava görülüyor.

Daha önce iki kez güvenlik gerekçesiyle duruşmaya getirilmeyen Şaakaşvili'nin destekçileri, eski Cumhurbaşkanı'nın ilk kez hakim karşısına çıktığı mahkemenin önünde toplandı.

Göstericiler, Tiflis'in önemli trafik hatlarından Davit Agmashenebeli Kheivani'yi araç geçişine kapattı.

Yolları trafiğe açmaya çalışan polis ile göstericiler arasında arbede yaşanırken, olaylar sırasında birkaç kişi gözaltına alındı.

Saakaşvili, duruşmanın başında yaptığı konuşmada, suçlu olmadığını savunarak, "Gürcistan Savcılığını ve Gürcü yargısını tanımıyorum. Buraya önceden yazılmış bir komedinin parçası olmak için gelmedim." dedi.

Gürcistan Devlet Televizyon Kanalı 1TV dışında, yerel ve yabancı hiçbir basın kuruluşuna çekim yapma izni verilmeyen duruşma devam ediyor.

Güvenlik güçlerince geniş güvenlik önlemlerinin alındığı mahkemenin önünde ve çevresinde Saakaşvili'nin destekçilerinin bekleyişi sürüyor.

- Saakaşvili'nin gözaltına alınması

Ülkesine 8 yıl sonra 1 Ekim'de dönen Saakaşvili, hakkındaki gıyabi hapis cezaları nedeniyle gözaltına alınarak Rustavi kentindeki hapishaneye götürülmüştü.

Gürcistan Savcılığı, 2007'de muhaliflerin mitingini dağıtmak, İmedi televizyon kanalının kurucusu Badri Patarkaçişvili'nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk, görevi kötüye kullanmak ve bir milletvekilini dövdürmekle suçladığı Saakaşvili hakkında tutuklama kararı çıkartmıştı.

Tiflis Şehir Mahkemesi, Saakaşvili'ye bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı ve Milletvekili Valeri Gelaşvili'yi dövdürdüğü gerekçesiyle gıyabında 6 yıl hapis cezası vermişti.

Etiketler : Tiflis Şehir Mahkemesi Saakaşvili HAKİM MAHKEME
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