New York Times gazetesinde, ABD Başkanı Joe Biden'ın Afganistan'dan çekilme şeklini eleştiren ve 20 yıl süren savaşın gerçekten gerekli olup olmadığını sorgulayan bir makale yayımlandı. 'Afganistan'da savaş zorunlu muydu?' başlıklı makalede eski ABD'li diplomatların görüşlerine yer verildi. Makalede, Kasım 2001'de, Taliban'ın o dönem Afganistan'ın geçici cumhurbaşkanı olmaya hazırlanan Hamid Karzai'ye ulaşmaya çalışıp anlaşma yapmak istediği kaydedildi ve BM'nin siyasi işler biriminde çalışan Barnett Rubin'in 'Taliban tamamen yenilmişti, af dışında hiçbir talepleri yoktu' görüşüne yer verildi. O dönem Karzai'nin Taliban'ın bir teslim olma anlaşmasını değerlendirdiği belirtilen makalede, Taliban'ın sonsuza dek ortadan kaldırılacağından emin olan ABD'nin anlaşmaya yanaşmadığına dikkat çekildi.

'TESLİMİYET GÖRÜŞMESİYDİ'

Eski ABD'nin Afganistan Büyükelçisi Ryan Crocker ise "ABD'nin Doha'da Afgan hükümeti olmadan Taliban'la bir araya geleceğini duyduğumda bunlar teslim olma görüşmeleri dedim" ifadesini kullandı. Son hamlenin Afganistan'daki ABD ve NATO misyonunu desteklemek için yıllarını harcayan diplomatlar için "ihanet" olduğu ifade edildi.