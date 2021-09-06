VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan açıkladı OECD verilerine göre birinci ülkeyiz
Kabine Toplantısı Beştepe'de başladı
Türkiye'ye yardım çağrısında bulundular
Kayseri'de akılalmaz olay! Para verip, falakaya yatırmış
"Sınırlarımız kaybolacak" itirafı!
SSB Demir'den dikkat çeken açıklama: 5 yıla kadar hepsini yaparız
Taliban Sözcüsü: Hükümet yakında
Hüzünlendiren kargo mesajı: Bu parçanın bedeli, itfaiyecilerin alın teri ile ödenmiştir
Oğlunun uyuşturucu kullandığını, gitarına gizlediği kamerayla tespit etti
Sınırda teyakkuz! Güvenlik üst seviyede
ABD ordusu tekrar Afganistan'a döner mi?
KKTC'ye girişlerde yeni dönem
Ayasofya Oryantiring Yarışması'nda 500 genç mücadele etti
Başkan Erdoğan: Devam ettirmekte kararlıyız
2 ayda 3 milyar dolar yabancı girişi
"Türkiye'ye davet gönderdik"
Türkiye, bir ülkenin daha ambargosunu yıktı!
Taliban sözcüsü: Pençşir vilayetinin kontrolünü tamamen ele geçirdik
Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi serbest bırakıldı
Mehmet Özhaseki'den anket açıklaması: Çok yüksek oranda AK Parti çıkıyor
Şehirlerarası toplu taşımada "PCR testi zorunluluğu" başladı
Kral Al Halife'den Türkiye açıklaması!
Venezuela ve Kolombiya anlaştı: Sınırlar açılıyor
Teknesinden çekti araştırmadan paylaştı!
06 Eylül 2021 Pazartesi 15:05:00 - Güncelleme:06 Eylül 2021 Pazartesi 15:06:00

Eski diplomat: Hiçbir şey yapmazsak Türkiye ile anlaşacaklar

ABONE OL

Yunanistan'ın Mısır'la yaptığı anlaşmanın tehlikede olduğunu belirten Yunan diplomat Valinakis, 'Mısır'ın Türkiye ile anlaşma yapmayı tercih ettiği aşikar. Hiçbir şey yapmazsak Doğu Akdeniz'deki tüm MEB'imiz kaybolacak' dedi.

Yunanistan eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Yannis G. Valinakis, bölgedeki gelişmelerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

YUNAN DİPLOMAT: İTTİFAKLARIMIZ İNANDIRICI DEĞİL

Yunan basınına konuşan Valinakis, Mısır, İsrail ve BAE ile yapılan ittifaklara inanmadığını ifade etti. Valinakis, "Son on yıldır sık sık yapılan üçlü toplantıların pratik sonuçları hakkında her zaman sorularım olmuştur. Ancak bu ittifaklar inandırıcı görünmüyor. Örneğin, "Hiçbir şeyin bedavaya verilmediğini ve ilk siz yapmazsanız kimsenin sizin için öldürmeye gelmeyeceğini anlamadık mı?"... Ve eğer gerçekten "ittifaklar" elde ettiysek, neden pratikte en küçük örneklerini bile görmedik? Hiç Mısır veya İsrail gemilerinin Oniki Ada'yı ziyaret ettiğini gördünüz mü? Herhangi bir Emirlik veya Fransız uçağının Rodos'a indiğini gördünüz mü? BAE ve Suudi Arabistan, ihtiyacımız olan en önemli silah sistemlerinden bazılarını kiralamak için bize finansal olarak yardımcı oldu mu?" dedi.

"MISIR, TÜRKİYE İLE ANLAŞMAYI TERCİH EDEBİLİR"

Mısır'la yapılan anlaşmanın tehlikede olduğunu belirten Yunan diplomat, "Anlaşmayı tamamlama niyetinde olup olmadıklarını Kahire ile derhal netleştirmeliyiz. Mısır'ın Türkiye ile anlaşma yapmayı tercih ettiği aşikar. Tüm planlarımızı alt üst ettiler. Hiçbir şey yapmazsak Doğu Akdeniz'deki tüm MEB'imiz kaybolacak" dedi.

"LİBYA'NIN ÖNEMİNİ ANLAMAKTA GEÇ KALDIK"

Libya'nın önemini anlamakta geç kaldıklarını itiraf eden Valinakis, "Dışişleri Bakanlığı'ndaki görevim boyunca MEB'lerimizin sınırlarının çizilmesi için mücadele ettim ve anlaşmaya çok yaklaştık. Ama Türkiye'nin diplomatik girişimleri karşısında bunu başaramadık" dedi.

Star.com.tr

Etiketler : Yunanistan Libya Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Yannis G Yannis G. Valinakis
Aleyna konserde annesi karantinada

Aleyna konserde annesi karantinada
Günde 50 kez evlenme teklifi alıyor

Günde 50 kez evlenme teklifi alıyor
Teşkilat'tan ilk kareler

Teşkilat'tan ilk kareler
İmdadına zabıta yetişti

İmdadına zabıta yetişti
Sınav'ın ‘Yalnız Kurt'u

Sınav'ın ‘Yalnız Kurt'u
Oyunculuk varoluş sebebim

Oyunculuk varoluş sebebim
Tiyatronun yeni ikilisi

Tiyatronun yeni ikilisi
Yeni yaşını sahnede kutladı

Yeni yaşını sahnede kutladı
Annem sayesinde kanseri yendim

Annem sayesinde kanseri yendim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER