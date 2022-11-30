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30 Kasım 2022 Çarşamba 13:56:00 - Güncelleme:30 Kasım 2022 Çarşamba 13:56:00

Eski Çin Devlet Başkanı Ciang Zımin yaşamını yitirdi

Kaynak: AA

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Eski Çin Devlet Başkanı Ciang Zımin, 96 yaşında hayatını kaybetti.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesinden yapılan açıklamada, Ciang'ın lösemi ve çoklu organ yetmezliğinden tedavi gördüğü Şanghay'da öğle saatlerinde öldüğü bildirildi.

Pekin'de 1989'da Tienanmın Meydanı'ndaki protestoların kanlı şekilde bastırılmasının ardından iktidara gelen Ciang, kendisinden önceki Çin lideri Dıng Şiaoping'in dışa açılma ve reform politikasının uygulayıcısı olmuştu.

Ülkede 1990'larda liderliği üstlenen Ciang, o güne dek devrimin ilk kuşağından askeri ve siyasi figürlerin oluşturduğu ÇKP yönetimine kurumsal bir yapı getirmiş ve sivil bürokrasiyi iktidara taşımıştı.

Ciang, "Üç Temsil" adını verdiği teorisiyle ÇKP'nin işçi sınıfını temsil ettiği görüşünü revize ederek, "partinin, Çin'deki gelişen üretici güçleri, gelişen kültürü ve Çin halkının çoğunluğunun çıkarlarını temsil ettiği" anlayışını getirmişti.

Etiketler : çin devlet başkanı ciang zımin
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