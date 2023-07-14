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Eski Başkan Trump, Biden'ın kararına tepki gösterdi
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14 Temmuz 2023 Cuma 21:28:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2023 Cuma 21:28:00

Eski Başkan Trump, Biden'ın kararına tepki gösterdi

Kaynak: AA

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, mevcut Başkan Joe Biden'ın, Avrupa Komutanlığının görev alanı için yedek askerlerin mobilize edilmesiyle ilgili Başkanlık Kararnamesi'ne tepki gösterdi.

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, "Biden'ın, yedek kuvvetleri mobilize etme kararı, Ukrayna'da gerginliği pervasızca tırmandırmasının ABD ordusunu felaket noktasına kadar zorladığını kanıtlıyor." ifadesini kullandı.

Biden'ın geçen hafta Amerikan ordusuna ait cephanelerin kötü bir şekilde tükendiğini ve bitmek üzere olduğunu "itiraf ettiğini" belirten Trump, ABD'nin kendi sınırları savunmasızken, yedek birliklerin Biden'ın Avrupa'daki "vahim" politikasını desteklemek zorunda kaldığını ileri sürdü.

Trump, "Bu beceriksiz yönetimin yapması gereken son şey, bizi 'Üçüncü Dünya Savaşı'na doğru itmek. Buna rağmen Biden, Ukrayna'da sonu gelmeyen savaşı körüklemek için Amerikan hazinelerini ve silahlarını, savaş ne kadar sürerse sürsün göndermeye devam edeceğini ilan etti." ifadelerini kullandı.

Kendisi başkan olursa Ukrayna'daki savaşı 24 saat içinde bitirebileceğini savunan Trump, "Hiçbir Amerikalı anne veya baba, çocuğunu Doğu Avrupa'da ölüme göndermek istemez." değerlendirmesinde bulundu.

BİDEN, PENTAGON VE İÇ GÜVENLİK BAKANLIĞINA YETKİ VERMİŞTİ

ABD Başkanı Joe Biden, dün yayımladığı Başkanlık Kararnamesi'yle ABD Avrupa Komutanlığının sorumluluk alanı içinde ve çevresine 3 bine kadar yedek askerin gönderilmesi konusunda ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve İç Güvenlik Bakanlığına yetki vermişti.

Biden, geçen hafta CNN'e verdiği röportajda da Ukrayna ve ABD'nin mühimmatının azaldığını söylemişti.

Etiketler : Trump Biden ABD
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