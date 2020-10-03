Eski başkan Obama'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı

Eski başkan Obama'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı

Eski ABD Başkanı Obama, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ABD Başkanı Trump ve eşine geçmiş olsun mesajı gönderdi.



Yeni tip koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'a mesaj yağıyor. Eski ABD Başkanı Barack Obama yayımladığı mesajında, Trump ve eşine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ayrıca Obama mesajında, "Hızlı bir şekilde ve tamamen iyileşmelerini diliyorum." ifadelerini kullandı.