Haksızlığa karşı çıkıp istifa etti! Başbakan'dan onurlu bir çıkış

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22 Haziran 2021 Salı 10:38:00 - Güncelleme:22 Haziran 2021 Salı 10:38:00

Eski Başbakan Van Agt: Ülkemin Türkiye'yi eleştirmesinde CDA'nın rolü var

Kaynak: AA

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Hollanda eski Başbakanı Dries van Agt, uzun yıllar liderliğini yaptığı hükümet ortağı Hıristiyan Demokrat Partinin (CDA) Filistin karşıtı politikaları nedeniyle partisinden istifa ettiğini açıkladı. CDA'nın, İsrail'den yana tavır aldığı bir çok karara ve politikaya değinen van Agt, Hollanda'nın Hamas, İran, Katar ve Türkiye gibi ülkeleri eleştirirken İsrail'i desteklemesinde CDA'nın rolü olduğunu söyledi.

Eski Başbakan Van Agt, kurduğu Amsterdam merkezli "The Rights Forum"un internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, partisi CDA'yı, "Filistin halkının maruz kaldığı büyük zulme yüz çevirmekle" suçladı.

Van Agt, özellikle mayıs ayında yaşanan İsrail saldırıları sırasında Filistin halkına yardım konusunda verilen çeşitli önergelere CDA'nın karşı oy kullanmasının, istifa kararı almasında etkili olduğuna dikkati çekti.

Hollanda'nın en köklü partilerinden olan ve uzun yıllar ülke yönetiminde yer alan CDA'dan neden ayrıldığını anlattığı yazıda van Agt, "Filistinlilere yapılan zulme sessiz kalınmasına daha fazla katlanamadığını" kaydetti.

Van Agt açıklamasında, "CDA'nın, zulüm gören insanlara karşı hak, adalet ve dayanışmadan yana olacağına ilişkin umudumu yitirdim." dedi.

Uzun süre partisinin dikkatini Filistinlilere yapılan zulme çekmeye çalıştığını belirten van Agt, CDA'nın ülke içinde ve AB nezdindeki tutumlarında İsrail'den yana tavır koyması sebebiyle partisinden üzülerek ayrılmak zorunda kaldığını belirtti.

Van Agt, bu sebeple yaklaşık 50 yıldır üyesi olduğu parti için "kendimi evimdeymiş gibi hissetmiyorum." ifadesini kullandı.

CDA'nın, İsrail'den yana tavır aldığı bir çok karara ve politikaya değinen van Agt, Hollanda'nın Hamas, İran, Katar ve Türkiye gibi ülkeleri eleştirirken İsrail'i desteklemesinde CDA'nın rolü olduğunu söyledi.

Van Agt, İsrail'i, "uluslararası hukuk düzenine saygı duymamakla ve insan haklarını umursamamakla" suçladı.

- 1977-1982 yıllarında Başbakanlık yaptı

Hollanda'da 1971-1977 yılları arasında adalet bakanlığı görevini yürüten van Agt, bunun yanı sıra bir süre başbakan yardımcılığı görevini de yürüttü.

Aralık 1976 yılında CDA'nın başına geçen van Agt, 1977 yılında Başbakan oldu.

1982'ye kadar başbakanlık görevini yürüten van Agt, aktif politikayı bıraktıktan sonra çalışmalarını Filistin davasına yoğunlaştırdı.

"Haksızlığa karşı haykırış, Filistin halkının trajedisi" adlı kitabı olan Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA) üyesi Dries van Agt, Filistin'e olan desteği yüzünden sık sık eleştiriliyor.

Hollandalı politikacı, İsrail ile ilgili "İsrail, Arap ülkeleri arasında bulunan küçük bir yer olarak hep tehdit altında yaşıyormuş gibi dünya kamuoyuna yansıtılıyor. Çoğu insan bilmez ama İsrail'de çok sayıda atom bombası var. İsrail Orta Doğu'daki en tehlikeli ülkedir." ifadelerini dile getirmişti.

Etiketler : CDA Dries van Agt İsrail Arap ülkeleri
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