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04 Nisan 2023 Salı 23:51:00 - Güncelleme:04 Nisan 2023 Salı 23:51:00

Eski ABD Başkanı Trump tutuksuz yargılanacak

Kaynak: AA

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, yetişkin filmi yıldızı Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödediği suçlamasıyla açılan dava kapsamında gözaltına alındı. Mahkemede büyük jüriye ifade veren Trump, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

ABD'ni eski Başkanı Donald Trump, yetişkin filmi yıldızı Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödediği suçlamasıyla hakkında açılan dava kapsamında hakim karşısına çıkmak üzere New York'taki Trump Towers'dan ayrılarak Manhattan Ceza Mahkemesi'ne gitti ve resmen gözaltına alındı. Trump ardından büyük jüriye ifade vererek tüm suçlamaları reddeti. Mahkeme heyeti, Trump'ı tutuksuz yargılamak üzere serbest bıraktı.

Öte yandan Donald Trump'ın hakim karşısına çıkacağı Manhattan Ceza Mahkemesinin önü bir gün önceden basın mensuplarıyla doldu. Polis, mahkeme bölgesini demir bariyerlerle çevirerek etrafta geniş güvenlik önlemleri alırken, mahkeme bölgesinde bulunan sokak ve caddeler de trafiğe kapatıldı.

Eski Başkan Donald Trump'a yönelik soruşturmayı yürüten Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg, sabah saatlerinde mahkeme binasına gelirken, ABD Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Milletvekili George Santos'un da mahkeme binasına girdiği görüldü.

Trump karşıtı ve destekçisi küçük gruplar da sabah saatlerinden itibaren polis bariyerleri ile kendileri için ayrılmış binanın önündeki parkta yerlerini aldı.

Trump, soruşturmayla ilgili tutuklanmasını beklediğini duyurarak daha önce yaptığı protesto ve destek çağrısına rağmen, Trump taraftarlarının 20-30 kişiyi geçmemesi dikkat çekti.

Etiketler : ABD trump mahkeme

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