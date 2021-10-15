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15 Ekim 2021 Cuma 09:22:00 - Güncelleme:15 Ekim 2021 Cuma 09:22:00

Eski ABD Başkanı Bill Clinton hastaneye kaldırıldı

Kaynak: AA

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ABD'de 1993 ile 2001 yılları arasında başkanlık görevini yapan Bill Clinton (75), sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın, yakalandığı enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi olduğu bildirildi.

Clinton'ın doktorları Alpesh Amin ve Lisa Bardack, yaptıkları yazılı açıklamada, Clinton'ın 12 Ekim Salı günü California'daki bir hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Açıklamada, Clinton'ın yakın gözlem ve antibiyotik tedavisi için hastanede tutulduğuna işaret edilerek, "2 günlük tedavinin ardından Clinton'ın kan değerleri düzeliyor ve antibiyotiklere iyi cevap veriyor." bilgisi paylaşıldı.

California'daki hastane ekiplerinin Clinton'ın New York'taki sağlık ekibiyle yakın temas halinde olduğu aktarılan açıklamada, "Clinton'ın yakın zamanda evine döneceğini umuyoruz." ifadesine yer verildi.

Öte yandan Amerikan basınına konuşan bazı kaynaklar, Clinton'ın sepsis nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve önlem amaçlı yoğun bakımda tutulduğunu kaydetti.

1993-2001 yılları arasında ABD'nin 42. başkanlığı görevini üstlenen Clinton, başkan seçilmeden önce de 12 yıl Arkansas Valisi olarak görev yapmıştı.

Etiketler : Bill Clinton ABD ESKİ BAŞKAN HASTANE
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