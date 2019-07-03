03 Temmuz 2019 08:00 | Çarşamba
Eşitlik sağlandı
Dünyanın en prestijli ödülleri arasından gösterilen Oscar’da, adayları ve kazananları belirleyen Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, ilk kez, yeni katılan üyelerde cinsiyet eşitliğini sağladı.
ÜYELERİN YARISI KADIN
59 ülkeden 842 yeni üyenin yarısı, Oscar tarihinde ilk kez kadınlardan oluştu. Yönetmenlik, senaryo yazarlığı ve prodüksiyon dahil, 17 branşın 10’unda erkeklerden daha fazla kadın üye davet edildi. Bu yılın akademi üyelerinin bir özelliği de, yüzde 29’unun melez ya da siyahi olması. 2015 ve 2016 yıllarında oyunculuk dallarında aday gösterilen isimlerin tümü beyaz olduğu için eleştirilmişti.
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