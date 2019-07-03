Eşitlik sağlandı

ÜYELERİN YARISI KADIN

59 ülkeden 842 yeni üyenin yarısı, Oscar tarihinde ilk kez kadınlardan oluştu. Yönetmenlik, senaryo yazarlığı ve prodüksiyon dahil, 17 branşın 10’unda erkeklerden daha fazla kadın üye davet edildi. Bu yılın akademi üyelerinin bir özelliği de, yüzde 29’unun melez ya da siyahi olması. 2015 ve 2016 yıllarında oyunculuk dallarında aday gösterilen isimlerin tümü beyaz olduğu için eleştirilmişti.