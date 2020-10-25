Esir alınan Ermeni askeri terör örgütü PKK ile haydut Ermenistan'ın kirli 'Karabağ' planını itiraf etti
Kaynak: DHA
Terör örgütü PKK ve haydut Ermenistan, Azerbaycan topraklarına saldırmayı sürdürürken; Suriye ve Irak'ta sabotaj eğitimi almış çok sayıda PKK'lı teröristin Suşa bölgesine nakledildiği öğrenildi.
İşgalci Ermenistan ordusunun Şuşa’ya Suriye ve Irak’tan getirilen PKK’lı teröristleri yerleştirdiği öğrenildi.
Şuşa’ya yerleştirilen söz konusu PKK’lı teröristlere Azerbaycan askeri üniforması giydirildiğine dikkati çeken kaynaklar, Ermenilerin bu yolla, gerçek Azerbaycan askerlerini şaşırtmayı amaçladıkları ayrıca, PKK’lı teröristler öldürüldüğünde, sözkonusu teröristlerin Azerbaycan ordusu tarafından Suriye’den getirilen paralı asker olduğunu öne sürecekleri belirtildi.
ESİR ALINAN ERMENİSTAN ASKERİ İTİRAF ETMİŞTİ
DHA'nın aktardığı habere göre, Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda esir alınan Ermenistan askeri Albert Mikaelyan, PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da Ermenistan saflarında savaştığını itiraf etmişti.
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