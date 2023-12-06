VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Batı Şeria'da iki Filistinli katledildi
İnterpol tarafından aranıyordu... Uyuşturucu satıcısı yakalandı
İşgalci İsrail ordusu Gazze'de sivilleri katlediyor
Esequibo bölgesi Venezuela'nın haritasına eklendi
İsrail'in yeni işgal planı ortaya çıktı
Okulda başarısızlık zeka ile orantılı değil
06 Aralık 2023 Çarşamba 08:07:00 - Güncelleme:06 Aralık 2023 Çarşamba 08:07:00

Esequibo bölgesi Venezuela'nın haritasına eklendi

Kaynak: AA

ABONE OL

Maduro, "ihtilaflı Esequibo bölgesini" Venezuela'nın yeni haritasına dahil etti. Venezuela halkı, 3 Aralık'ta düzenlenen Dayanışma Referandumu'nda yüzde 96 evet oyu vererek komşu ülke Guyana ile ihtilaflı olunan Esequibo bölgesine ilişkin hükümete "tam" destek vermişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, komşu ülke Guyana ile ihtilaflı olunan Esequibo bölgesini Venezuela'nın yeni haritasına dahil etti.

Sosyal medya hesabından Venezuela'nın yeni haritasını paylaşan Maduro, "Guyana Esequibo'muzun derhal yeni Venezuela haritasına dahil edilerek basılmasını ve ülkedeki bütün okullara, liselere, topluluk konseylerine, kamu kurumlarına, üniversitelere ve tüm evlere götürülmesi talimatını verdim." ifadesini kullandı.

Venezuela halkı, 3 Aralık'ta düzenlenen Dayanışma Referandumu'nda yüzde 96 evet oyu vererek komşu ülke Guyana ile ihtilaflı olunan Esequibo bölgesine ilişkin hükümete "tam" destek vermişti.

ESEQUİBO UYUŞMAZLIĞI

Venezuela ile Guyana arasındaki Esequibo bölgesi anlaşmazlığı, Guyana'nın bağımsızlığından önceki döneme dayanıyor.

Guyana'nın İngiliz sömürgesi olduğu dönemde, 1899 tarihli sınır tahkimi kararına göre Esequibo Nehri, Guyana'nın batı sınırı olarak belirlenmişti.

Ancak 1966'da Guyana'nın bağımsızlığını kazanmasının ardından bu sınırı tanımaması iki ülke arasında anlaşmazlığa neden olmuştu.

Halihazırda, Esequibo bölgesi veya Guyana Esequiba olarak bilinen bölge Guyana'nın ortalarında bulunan Esequibo Nehri'nin batısında, ülkenin ise kuzeyinde yer alıyor.

Bölgenin doğal kaynaklar açısından son derece zengin olduğu biliniyor.

Etiketler : venezuela maduro harita
Bu dram artık bitsin

Bu dram artık bitsin
Como Gölü'nde ilan-ı aşk

Como Gölü'nde ilan-ı aşk
Aşıklar Sri Lanka'da

Aşıklar Sri Lanka'da
Filistin için şarkı yaptı

Filistin için şarkı yaptı
Biten evliliği hakkında konuştu

Biten evliliği hakkında konuştu
İstanbul'u trafiğiyle kabul ettik

İstanbul'u trafiğiyle kabul ettik
Gişede 3 milyonu geçeriz

Gişede 3 milyonu geçeriz
"Sahneye çıkarken tahtalara vururum"

"Sahneye çıkarken tahtalara vururum"
Arabesk şarkı geliyor

Arabesk şarkı geliyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX