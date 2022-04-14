Esed'i sarsan suikast! Öldürüldü

Dera'da Baas Partisi'nin Neva şehri başkanı Ferid el-Emarin, kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırısı sonucu öldü.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, bir motosiklet üzerinde giden iki silahlı şahıs, Dera vilayetinde bulunan Baas Partisi Neva il binası önünde Ferid Muhammed el Emarin'in arabasını durdurarak onu doğrudan hedef aldı.