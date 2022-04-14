Esed'i sarsan suikast! Öldürüldü

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14 Nisan 2022 Perşembe 08:00:00 - Güncelleme:14 Nisan 2022 Perşembe 08:43:00

Esed'i sarsan suikast: Ferid el-Emarin öldürüldü!

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Katil Esed'in Genel Başkanı olduğu Baas Partisi'nin yöneticilerinden Ferid el-Emarin, kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırısı sonucu öldü.

Dera'da Baas Partisi'nin Neva şehri başkanı Ferid el-Emarin, kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırısı sonucu öldü.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, bir motosiklet üzerinde giden iki silahlı şahıs, Dera vilayetinde bulunan Baas Partisi Neva il binası önünde Ferid Muhammed el Emarin'in arabasını durdurarak onu doğrudan hedef aldı.

Etiketler : Suriye İnsan Hakları Ferid Muhammed el Emarin Dera vilayeti Baas Partisi Neva Ferid el-Emarin
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