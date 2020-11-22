  • BIST
    1323.95
  • Dolar
    7,6223
  • Euro
    9,0586
  • Altın
    458,8510
İstanbul
6 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
'Türkiye ve ABD'nin uzun bir işbirliği geleneği var'
Esed rejiminin yeni Dışişleri Bakanı belli oldu
Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Sağlık Bakanı Koca paylaştı... 22 Kasım koronavirüs tablosu
DSÖ'den "üçüncü dalga" uyarısı
Netanyahu'dan Biden'a dolaylı mesaj
Bugün burçları neler bekliyor? 23 Kasım 2020 Pazartesi günlük burç yorumları
'Bu milletle dalga geçmeyin'
"DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesiyiz"
Sakarya'nın eski Başkanı Aziz Duran vefat etti
Başkan Erdoğan uyardı: Kısıtlamalara uyulmazsa ilave tedbirler alabiliriz
Kılıçdaroğlu ve Akşener inkar etmişti! İtiraf geldi...
Avrupa basını düşmanı böyle uyardı: Kaçmak için 7 saniyeniz var
Korona aşısıyla ilgili tüm detaylar...
Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Suudi Arabistan'dan Türkiye açıklaması: Mükemmel ilişkilere sahibiz
Biden, Türkiye'ye S-400 yaptırımı uygular mı?
Fransa'da sokaklar karıştı! Macron bizi korumuyor
‘Askıda Girişimcilik'le öğrenciler e-ticarete girdi
SMA'lı Ayaz için son 7 ay
3 bin 700 anne aranıyor! 300 euro bakıcı desteği
Biden'e tepki: Neden hızla kabine oluşturuyor
Otomobil almanın tam zamanı!
22 Kasım 2020 Pazar 21:02:00 - Güncelleme:22 Kasım 2020 Pazar 21:02:00

Esed rejiminin yeni Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Beşşar Esed rejimi, geçen hafta ölen Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in koltuğunu, Dışişleri Bakan yardımcılığı görevinde bulunan Faysal Mikdad'a devretti.

Esed rejiminin haber ajansı SANA, rejimin yeni Dışişleri Bakanının Faysal Mikdad olduğunu, Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine Esed rejiminin BM Daimi Temsilcisi Beşşar Caferi'nin getirildiğini duyurdu.

Esed rejiminin Dışişleri kadrosunda yaptığı yeni değişikliklere göre, rejimin BM Daimi Temsilciği görevini Büyükelçi Bessam Sabbağ üstlenecek.

FAYSAL MİKDAD KİMDİR?

Esed rejiminin yeni Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, 1954'te Dera ilinde dünyaya geldi.

Esed rejiminin Dışişleri Bakanlığına 1994'te katılan Mikdad, rejim adına çeşitli diplomatik görevlerde bulundu.

Mikdad, 2006'dan bu yana Muallim'in yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Rejimin Dışişleri Bakanı Velid Muallim 16 Kasım'da ölmüştü.

Deniz Seki'den George Clooney'e arkadaşlık teklifi

Deniz Seki'den George Clooney'e arkadaşlık teklifi
"İyi ki genç anne olduk"

"İyi ki genç anne olduk"
Gökhan Türkmen 'Romantik' albümü ile yine kalplere dokunacak

Gökhan Türkmen 'Romantik' albümü ile yine kalplere dokunacak
Aleyna Tilki'nin balmumu heykeli de karantinada

Aleyna Tilki'nin balmumu heykeli de karantinada
Gökçe'den farkındalık için dikkat çeken poz

Gökçe'den farkındalık için dikkat çeken poz
Metin Özülkü ve eşi Eda Özülkü'den sağlıkçılara 'Acil Müzik' konseri

Metin Özülkü ve eşi Eda Özülkü'den sağlıkçılara 'Acil Müzik' konseri
Müzikteki rekabetlerini tarzlarına taşıdılar!

Müzikteki rekabetlerini tarzlarına taşıdılar!
Koronavirüs önlemlerini sıkı tutuyor

Koronavirüs önlemlerini sıkı tutuyor
Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül çifti aşka geldi! Olmak istediği yer Neslihan'ın yanı

Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül çifti aşka geldi! Olmak istediği yer Neslihan'ın yanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER