Esed rejiminin yeni Dışişleri Bakanı belli oldu

Esed rejiminin yeni Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad oldu
Kaynak: AA
Beşşar Esed rejimi, geçen hafta ölen Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in koltuğunu, Dışişleri Bakan yardımcılığı görevinde bulunan Faysal Mikdad'a devretti.
Esed rejiminin haber ajansı SANA, rejimin yeni Dışişleri Bakanının Faysal Mikdad olduğunu, Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine Esed rejiminin BM Daimi Temsilcisi Beşşar Caferi'nin getirildiğini duyurdu.
Esed rejiminin Dışişleri kadrosunda yaptığı yeni değişikliklere göre, rejimin BM Daimi Temsilciği görevini Büyükelçi Bessam Sabbağ üstlenecek.
FAYSAL MİKDAD KİMDİR?
Esed rejiminin yeni Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, 1954'te Dera ilinde dünyaya geldi.
Esed rejiminin Dışişleri Bakanlığına 1994'te katılan Mikdad, rejim adına çeşitli diplomatik görevlerde bulundu.
Mikdad, 2006'dan bu yana Muallim'in yardımcısı olarak görev yapıyordu.
Rejimin Dışişleri Bakanı Velid Muallim 16 Kasım'da ölmüştü.