  • BIST
    1093.33
  • Dolar
    7,4626
  • Euro
    8,8258
  • Altın
    463,1350
İstanbul
20 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ukrayna'dan Türkiye'ye dev ortaklık teklifi! Birlikte üretelim
Suudi Arabistan'daki Kaşıkçı davasında karar
Esed rejimi İdlib'e saldırdı! Bir sivil hayatını kaybetti
AB'den Kosova ve Sırbistan'a Kudüs ayarı!
ABD'de acil durum ilan edildi!
Yunanistan'da halkın istediği: Türkiye ile diyalog
Darbeci Hafter milislerine ait helikopter ele geçirdi! Pilot kaçtı
Mavi Balina oyunu üç can aldı!
Yemen'deki Husiler, ordu güçlerinden 75 askerin mal varlığına el koydu
Yürek yakan olay! Ölen babasının yanında saatlerce kurtarılmayı bekledi
"FBI'ın gizli dosyaları sızdı" iddiası!
CHP'li Gürkan ‘O' görüntüler nedeniyle hakim karşısında! "İçki adabı" gereği kadehini kaldırmışé
Sergen Yalçın'dan Balotelli açıklaması: Onay vermediğim tek transferdi
Hulusi Akar'dan kritik görüşme!
ABD'nin stratejik körlüğü!
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: Kardeş ülke Azerbaycan'a her türlü desteğe hazırız
Başkan Erdoğan'dan net mesaj! Türkiye'nin kaynaklarını yedirtmemekte kararlıyız
Enzo Roco Fatih Karagümrük'e imzayı attı
Vucic kendini böyle savundu: Diz de çökebilirdim, yeter ki Kosova tanınmasın
İletişim Başkanı Altun duyurdu! Azerbaycan ile mutabakata vardık
Bir sitede 200 kişi karantinaya alındı
Manchester City'de iki futbolcu koronavirüse yakalandı
2020-DGS sonuçları açıklandı
Kıskançlık kavgasında eşine dehşeti yaşatmıştı! İfadesi ortaya çıktı
07 Eylül 2020 Pazartesi 16:30:00 - Güncelleme:07 Eylül 2020 Pazartesi 16:30:00

Esed rejiminin İdlib'e saldırısında bir sivil yaşamını yitirdi

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlanan Suriye'de, Beşşar Esed rejimi ve destekçileri İdlib'in güneyine saldırı düzenledi. Saldırıda bir sivil hayatnı kaybetti, altı kişi de yaralandı.

Rejim güçleri, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Eriha ilçesi ile al Bara beldesine karadan karaya atış yapan silahlarla saldırı düzenledi.

AA muhabirinin İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Esed rejiminin Eriha'ya düzenlediği saldırılarda bir sivil hayatını kaybetti, altısı yaralandı.

İDLİB'DEKİ DURUM

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER