VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İdlib'deki saldırıda bir kişi öldü, bir çocuk yaralandı
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
İttifakta 'tekil' kavga
Faciadan dönüldü! Tuzla'da iki tren kafa kafaya geldi
YÖK Başkanı yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı
FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltı sayısı 157'ye yükseldi
MEB'den yeni Kovid-19 kararı! Öğrencilere mazeret izni
"Kadın öğreticidir"
"Her yerde oynarım"
Baba olmak istiyor
Babasını kaybeden ünlü oyuncudan sitem dolu sözler!
Albüm öncesi şarkı sürprizi
İspanya'da zirvede
BM Mülteciler Yüksek Komiseri'ni kabul edecek
Bakanlık 'Kalp Çarpıntısı' adlı kitabı muzır ilan edildi
Esed rejiminin İdlib'de düzenlediği saldırıda 4 sivil öldü
Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı tarım ürünlerinde gümrük vergisi sıfırlandı
3 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
Brezilya polisi başına silah dayayıp rüşvet aldı! Son gün dehşeti yaşadı
Tonlarca balık kıyıya vurdu! Eline çuvalı, kovayı alan sahile koştu
8 Eylül 2021 Çarşamba günlük burç yorumları! Bugün burcunuzda neler var?
Ara öğün abur cubur isteğini engeller
Doğal ağrı kesici: Karanfil yağı
Yorgunluğun nedeni demir eksikliği olabilir
08 Eylül 2021 Çarşamba 08:59:00 - Güncelleme:08 Eylül 2021 Çarşamba 09:00:00

Esed rejiminin İdlib'de düzenlediği saldırıda 4 sivil öldü

ABONE OL

Suriye'deki Esed rejiminin ülkenin kuzeybatısındaki İdlib il merkezine düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 4 sivil öldü, 2 sivil yaralandı.

İdlib'in güney doğusundaki Serakıb ilçesinde konuşlu Esed rejimi ordusu ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçlerinin, İdlib kent merkezine karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırdı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, İdlib kent merkezine yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre biri kadın, biri çocuk olmak üzere 4 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan Rusya'ya ait savaş uçaklarının gün içinde İdlib'in Marat Mısrın beldesindeki bir kampa düzenlediği hava saldırısında 4 sivil yaralanmıştı.

İDLİB'DEKİ DURUM

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart 2020'de Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Etiketler : esed rejimi idlib beyaz baretliler terörist saldırı
Ata'nın yeni rol arkadaşı

Ata'nın yeni rol arkadaşı
Özür dilemek erdemdir

Özür dilemek erdemdir
Keyifleri yerinde

Keyifleri yerinde
‘Mevlana' için geri sayım

‘Mevlana' için geri sayım
Yurdaer Okur "Alp Arslan'da

Yurdaer Okur "Alp Arslan'da
Davetlilerden PCR testi istediler

Davetlilerden PCR testi istediler
12 yıllık gizem çözüldü

12 yıllık gizem çözüldü
Gözde Mutluer !Masumlar Apartmanı'nda

Gözde Mutluer !Masumlar Apartmanı'nda
Annem sayesinde kanseri yendim

Annem sayesinde kanseri yendim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER