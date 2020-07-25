Esed rejiminden İsrail'e füze! Gerilim hat safhada

Suriye'den İsrail kontrolündeki Golan Tepeleri'ne füze atıldı.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Suriye tarafından atılan füzenin bir eve ve araca düştüğü, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.