25 Temmuz 2020 Cumartesi 08:59:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2020 Cumartesi 09:03:00
Esed rejiminden İsrail'e füze! Gerilim hat safhada
Kaynak: AA
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Suriye'de rejim güçleri tarafından Golan Tepeleri'ne füze ile saldırı düzenlendi.
Suriye'den İsrail kontrolündeki Golan Tepeleri'ne füze atıldı.
Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Suriye tarafından atılan füzenin bir eve ve araca düştüğü, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.
Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
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