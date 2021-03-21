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21 Mart 2021 Pazar 22:38:00 - Güncelleme:21 Mart 2021 Pazar 22:39:00

Esed rejiminden alçak saldırı! İdlib'de füzelerle TIR parkını vurdu

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Milli Savunma Bakanlığı, saldırıların derhal sonlandırılması için Rusya Federasyonu tarafına bildirimde bulunulduğunu, birliklerin ikaz edildiğini kaydetti.

Esed rejiminin İdlib'de meskun mahal ile bir TIR parkına düzenlediği füzeli saldırıda 7 sivil yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, İdlib'de hastaneyi vuran rejimin, bu kez de füzelerle İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi kuzeyindeki Kah meskun mahallini ve Sarmada yakınındaki TIR parkını hedef aldığı belirtildi.

TIR parkında 7 sivilin yaralandığı, Kah'ta köylülere ait çok sayıda hayvanın telef olduğu kaydedilen paylaşımda, "Saldırıların derhal sonlandırılması için Rusya Federasyonu tarafına bildirimde bulunuldu. Birliklerimiz ikaz edildi. Gelişmeler takip edilmektedir." denildi.

Etiketler : Esed rejimi idlib tır
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