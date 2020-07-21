Esed rejimi Bab'a saldırdı: 2 ölü
Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin, Suriye'nin kuzeyinde askeri muhaliflerin kontrolündeki Bab ilçesine Grad füzeleriyle düzenlediği saldırıda iki sivil yaşamını yitirdi.
Esed rejimi ve destekçileri, Fırat Kalkanı Harekatı’yla terörden arındırılan Bab ilçesinin batısındaki Berata köyüne gece saatlerinde dört Grad füzesiyle saldırdı.
Saldırıda köyde yaşayan iki sivil hayatını kaybetti, iki sivil yaralandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu 23 Şubat 2017'de Bab ilçe merkezini terör örgütü DEAŞ işgalinden kurtarmıştı.
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