Esed ile ABD pazarlığa oturdu!

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21 Ekim 2020 Çarşamba 07:50:00 - Güncelleme:21 Ekim 2020 Çarşamba 07:53:00

Esed rejimi ABD ile pazarlığa oturdu! Tutsakları bırakması karşılığında bunları istedi

Kaynak: AA

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Suriye'de Beşşar Esad rejiminin Lübnan üzerinden ABD yönetimine ulaşarak, Suriye'de kaybolan Amerikan vatandaşları Austin Tice ve Majd Kamalmaz'ın serbest bırakılması karşılığında Washington'un rejime yönelik yaptırımları gevşetmesi ve ülkedeki bazı askerlerini çekmesini teklif ettiği iddia edildi.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Lübnan üzerinden ABD yönetimine ulaşarak, Suriye’de kaybolan Amerikan vatandaşları Austin Tice ve Majd Kamalmaz’ın serbest bırakılması karşılığında Washington’un rejime yönelik yaptırımları gevşetmesi ve ülkedeki bazı askerlerini çekmesini teklif ettiği öne sürüldü.

Amerikan Newsweek dergisinin Lübnanlı yetkililere dayandırdığı haberinde, Lübnan Kamu Güvenliği Genel Müdürlüğü Abbas İbrahim’in geçen haftaki Washington ziyaretinde Şam’dan ABD yönetimine bir teklif götürdüğü iddia edildi.

Washington’da iş ziyaretinde bulunduğu belirtilen İbrahim’in Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’brien ile yaklaşık 4 saat civarında görüştüğü belirtilen haberde, Lübnanlı yetkilinin çantasında Tice ve Kamalmaz’a yönelik bilgi olduğu öne sürüldü.

Esed rejiminin 2012’de Suriye’de kaybolan Amerikalı gazeteci Tice ve 2017’de kaybolan fizyoterapist Kamalmaz’ın serbest bırakılması karşılığında Washington’dan 2011’den bu yana Esed’e uyguladığı yaptırımları gevşetmesi ve ülkenin güneydoğusunda bulunan El Tanif askeri üssündeki Amerikan askerlerinin geri çekilmesini istediği ileri sürüldü.

ABD’den henüz resmi bir açıklama gelmedi ancak Washington yönetiminin uzun bir süredir çeşitli kaynaklar üzerinden Tice ve Kamalmaz konusunda Esed rejimine ulaştığı biliniyor.

ABD yönetiminin Tice, Kamalmaz ve bir deniz subayının serbest kalmasını sağlamak üzere Esed rejimi ile üst düzey gizli bir görüşme yaptığı iddia edilmişti.

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