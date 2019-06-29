Esed’e misliyle karşılık

Suriye’de eli kanlı Esed rejiminin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde Türkiye’ye ait 10 numaralı gözlem noktasına önceki gün düzenlediği saldırıda, Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç (26) şehit düşmüş, 3 asker de yaralanmıştı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren rejim mevzilerinin vurulduğu belirtildi.

ETKİLİ ŞEKİLDE VURULDU

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza yapılan ve bir şehit, 3 yaralı verdiğimiz rejim saldırıları sonrası, bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla saldırıyı gerçekleştiren rejim mevzileri etkili şekilde vurulmuştur” denildi. Bakanlık daha önce yaptığı açıklamada, “Rusya’nın Ankara ataşesinin, Genelkurmay Başkanlığı'na çağırılarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğunu ve saldırıların en ağır şekilde cezalandırılacağının iletildiğini” belirtmişti.

İDLİB’E KOMANDO SEVKIYATI

Öte yandan, Esed rejiminin düzenlediği hain saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırına olağanüstü askeri sevkıyat gerçekleştirildi. Türkiye’nin çeşitli birliklerinden gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar, komando ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, Hatay’ın Kırıkhan ilçesine gelerek geniş güvenlik önlemleri altında, Suriye Reyhanlı sınır hattına geçiş yaptı. Komandoların sıcak çatışmaların yaşandığı İdlib bölgesine konuşlandırılması bekleniyor.