VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye ithal ediyordu, yerli olarak üretildi! Bakan Varank: Gördüğümde çok etkilendim
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi
"Kılıçdaroğlu'nu görünce televizyonu kapatıyorum"
İngiltere'den rakiplerimizi kızdıracak karar
Selçuk Bayraktar'dan 'uçan otomobil' açıklaması!
Resmen gövde gösterisi yaptılar
Kritik bölgede omuz omuza!
Taliban, Rusya'dan yardım istedi!
Komşu sınırı 'çelik'ten duvar!
Kıbrıs'ta en gerçekçi çözüm iki ayrı devlete dayalı
ABD'de sel... 10 kişi öldü, 31 kişi kayboldu
"Daha fazla Afgan alınmasına karşıyım"
Sosyal medyanın kahramanı oldu
357 Türk vatandaşını Afganistan'dan tahliye eden THY uçağı İstanbul'a ulaştı
Direnişten ilk zafer! Taliban'dan 3 bölgeyi geri aldılar
Biden tahliye için yardım istemeye hazırlanıyor
Kocaeli'de düğün zehir oldu: 28 kişi hastaneye kaldırıldı
Muğla'da vahşet: Para vermeyen annesini öldürdü
Jeanine Anez hapishanede intihar girişiminde bulundu
Konya'da feci kaza... 3 genç öldü
Hepsi vuruldu
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak uyarısı
24 saatte orayı terk ederiz
"Namuzsuzların sınırı yoktur"
22 Ağustos 2021 Pazar 11:39:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2021 Pazar 11:39:00

Ersin Tatar: "Kıbrıs'ta en gerçekçi çözüm iki ayrı devlete dayalı"

Kaynak: AA

ABONE OL

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Federal temele dayalı bir çözümün mümkün olmayacağını belirten Cumhurbaşkanı, Kıbrıs'ta en gerçekçi çözüm şeklinin iki ayrı devlete dayalı çözüm olduğunu belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta iki ayrı devlete dayalı çözümün en gerçekçi çözüm şekli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar, Yenierenköy bölgesinde katıldığı toplantıda bölge halkıyla bir araya geldi ve Kıbrıs konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs'ta 53 yıldır devam eden federal temele dayalı müzakerelerin Rum tarafının olumsuz tutumuyla bir sonuca ulaşamadığının altını çizen Tatar, özellikle Annan Planı referandumuyla Crans Montana görüşmelerinde federal temele dayalı bir çözümün mümkün olmayacağının net ve açık şekilde görüldüğünü belirtti.

Tatar, şöyle devam etti:

"Federal temele dayalı bir çözümün mümkün olmayacağının görülmesiyle birlikte egemen eşit iki ayrı devlete dayalı çözüm şeklini ilk kez Cenevre'de müzakere masasına koyduk. Ana vatan Türkiye tarafından da desteklenen bu çözüm şekli, en gerçekçi çözüm şeklidir, Kıbrıs'ın ve bölgenin de yararınadır. Rum tarafı ise hala daha gerçekleşmesi mümkün olmayan federasyon hayali peşinde koşmakta ve halkımızı bir 53 yıl daha müzakere masalarında esir almak istemekte ve iki devletli çözümün gerçekleşmemesi için her yolu ve yöntemi kullanmaktadır."

- "Kapalı Maraş'ta bulunan kamuya ait bazı bölgeler ile sahil şeridi açılmıştır"

Kıbrıs'ta iki ayrı devlet ve halk olduğuna dikkati çeken Tatar, nisanda Cenevre'de müzakere masasına getirdikleri çözüm önerisinden geri adım atmayacaklarını kaydetti.

Tatar, Kapalı Maraş açılımının ilk aşamasını 2020'nin başında gündeme getirirken insan haklarına ve uluslararası hukuka uygun şekilde ilk adımda kamuya ait bazı bölgeler ve sahil şeridinin açıldığını vurgulayarak, "Geçtiğimiz temmuz ayında Kapalı Maraş açılımının ikinci aşaması da yine insan haklarına ve uluslararası hukuka uygun şekilde uygulamaya konulmuş, yüzde 3,5'lik bölge askeri bölge statüsünden çıkarılmış ve mal sahiplerinin Taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden müracaatlarını yapmalarına olanak sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Etiketler : KKTC Cumhurbaşkanı kktc ersin tatar çözüm iki ayrı devlet
Kıskançlık muhabbeti sıkmış

Kıskançlık muhabbeti sıkmış
Beşikçioğlu'nun kızı oyunculuğu seçti

Beşikçioğlu'nun kızı oyunculuğu seçti
Boğaz'da piyano resitali

Boğaz'da piyano resitali
Dalkılıç ve Akbaş'ı kaçırtan soru

Dalkılıç ve Akbaş'ı kaçırtan soru
‘Akça Hatun' kampı

‘Akça Hatun' kampı
Buruk ziyaret

Buruk ziyaret
Camdaki Kız için geri sayım

Camdaki Kız için geri sayım
Güzelliğinin sırrını paylaştı

Güzelliğinin sırrını paylaştı
Modada Hadise çıkacak

Modada Hadise çıkacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER