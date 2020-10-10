Ermenistan'ın yalanını kendi Savunma Bakanlığı itiraf etti
Ermenistan Savunma Bakanlığı, yine Ermenistan kaynaklarının ortaya attığı Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin Kapan şehrini bombaladığı iddialarını yalanladı.
İşgal ettiği Karabağ cephe hattında ağır yenilgiye uğratılan Ermenistan, bir yandan Azerbaycan'daki sivilleri hedef alırken, öte yandan bunu Azerbaycan'ın yaptığı yalanını yaymaya çalışıyor.
Ancak, bu iddialardan bir tanesinin yalan olduğunu, bizzat Ermenistan Savunma Bakanlığı açıkladı.
Ermenistan Savunma Bakanlığı sözcüsü Artsrun Hovhannisyan, Kapan'ın Azerbaycan tarafından vurulmadığını söyledi.
Hovhannisyan yaptığı açıklamada, "Bilgiler netleşti, Kapan şehri vurulmadı." ifadelerini kullandı.
Daha önce Azerbaycan Savunma Bakanlığı da düşmanın yaydığı bilgileri yalanlamıştı. Açıklamada, Azerbaycan'ın Kapan'ı bombaladığı iddiası, ölü ve yaralı sayısı hakkında Ermeni tarafının yaydığı bilgilerin yanlış olduğu ve düşmanın bir başka provokasyonu olduğu belirtildi.
Rusya, Azerbaycan Dışişleri Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un dün Moskova'da yaptıkları üçlü görüşme sonucunda, bugün cephe hattında ateşkes ilan edildi.
Ancak, Azerbaycan resmi kaynaklarının bildirdiğine göre, Ermenistan kararın hemen ardından ateşkesi ihlal etti.
Star.com.tr
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