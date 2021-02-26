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26 Şubat 2021 Cuma 11:11:00 - Güncelleme:26 Şubat 2021 Cuma 11:11:00

Ermenistan'ın 10 Kasım bildirisini uygulayacağını umuyorum

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Ermenistan'ın 10 Kasım bildirisini uygulayacağını umuyorum. Aksi halde Ermenistan daha da ağır duruma düşecektir." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Ermenistan'ın 10 Kasım bildirisini uygulayacağını umuyorum. Aksi halde Ermenistan daha da ağır duruma düşecektir." dedi.

Aliyev, "Ermenistan'ın bu hale gelmesinin sebebi işgalci siyaset yürütmesidir." ifadelerini kullandı.

Etiketler : azerbaycan ilham aliyev ermenistan
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