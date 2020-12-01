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01 Aralık 2020 Salı 10:41:00 - Güncelleme:01 Aralık 2020 Salı 10:41:00

Ermenistan'da kıtlık kapıda

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Azerbaycan ile 27 Eylül'de başlayan ve 44 gün süren çatışmalarda ağır darbe alan ve işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ bölgesinden çekilme kararı alan Ermenistan'da ekmek kıtlığı kapıda. Tahılının yüzde 75'ini işgal altında tuttuğu topraklardan sağlayan Ermenistan'da Tarımdan Sorumlu eski Bakanı Artur Khachatryan, "Savaş sonrası ekmek kıtlığı, büyük yoksulluk ve hatta kıtlık yakında kaçınılmaz hale gelebilir." açıklamasında bulundu.

Azerbaycan ile 27 Eylül'de başlayan ve 44 gün süren çatışmalarda ağır darbe alan ve işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ bölgesinden çekilme kararı alan Ermenistan'da ekmek kıtlığı kapıda. Tahılının yüzde 75'ini işgal altında tuttuğu topraklardan sağlayan Ermenistan'da Tarımdan Sorumlu eski Bakanı Artur Khachatryan, "Savaş sonrası ekmek kıtlığı, büyük yoksulluk ve hatta kıtlık yakında kaçınılmaz hale gelebilir." açıklamasında bulundu.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Ermenistan Tarımdan Sorumlu eski Bakanı Artur Khachatryan, Dağlık Karabağ bölgesinin kaybedilmesiyle ülkenin çok yakında ciddi gıda güvenliği sorunları ile karşı karşıya kalacağını belirtirken bu durumun öncelikle ekmek arzı ve fiyatlarında kendisini göstereceğine dikkat çekti.

TAHILIN YÜZDE 75'İ KAYBEDİLDİ

İşgalci Ermenistan'da yılda yaklaşık 200 bin ton tahıl üretildiğini bunun 150 bin tonunun Dağlık Karabağ bölgesinden temin edildiğini ifade eden Khachatryan, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde kontrolü kaybetmesiyle üretilen tahılın da yüzde 75'ininin kaybedildiğini dile getirdi.

EKMEK KITLIĞI KAPIDA!

Öte yandan Ermenistan'ın yılda yaklaşık 250 bin ton tahıl ithal ettiğine de dikkat çeken Khachatryan, 'Yurt dışından alımlarla boşluğu doldurmamız gerekecek. Doların yükselişte olduğu göz önüne alındığında, ekmek arzı ve fiyatı ile ilgili sorun yaşayacağız. Ermenistan'da savaş sonrası ekmek kıtlığı, büyük yoksulluk ve hatta kıtlık yakında kaçınılmaz hale gelebilir.' diye konuştu.

MAALESEF STRATEJİMİZ YOK

Koronavirüs ile bağlantılı olarak büyük ihracatçı ülkelerden tahıl ihracatına getirilen kısıtlamaların da göz önünde bulundurulması gerektiğine vurgu yapan Khachatryan, 'Ekmeğin fiyatı yükselirse her şeyin fiyatı artacaktır. Maalesef gıda güvenliği stratejimiz yok.' dedi.

Etiketler : ermenistan paşinyan kıtlık ekmek
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