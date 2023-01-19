Ermenistan'da askeri birlikte çıkan yangında 15 asker öldü
Kaynak: AA
Ermenistan'da, askeri birlikte 15 askerin ölümüne yol açan yangın nedeniyle 2. Kolordu Komutanı Albay Vahram Grigoryan ve bazı üst düzey subaylar görevlerinden alındı.
Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Ermenistan Savunma Bakanlığı, ülkenin güneydoğusunda Azerbaycan sınırına yakın Geğarkunik'e bağlı Azat köyünde konuşlu İstihkam Bölüğü kışlasında yerel saatle 01.30 sularında yangın çıktığını bildirdi.
Bakanlık, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 15 askerin öldüğünü, yaralanan 3 askerin durumunun ağır olduğunu belirtti.
2. Kolordu Komutanı görevden alındı
Ermenistan'da, askeri birlikte 15 askerin ölümüne yol açan yangın nedeniyle 2. Kolordu Komutanı Albay Vahram Grigoryan ve bazı üst düzey subaylar görevlerinden alındı.
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