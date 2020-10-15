Ermenistan'a bir darbe daha: Albay Vahagn Asatryan öldürüldü
Azerbaycan karşısında tarihi kayıplar yaşayan Ermenistan ordusuna bir darbe daha vuruldu. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Albay Vahagn Asatryan'ın öldürüldüğünü açıkladı.
Toprak bütünlüğünü korumak için savaşan Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ı bozguna uğratmaya devam ediyor.
Facebook hesabından açıklama yapan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan ordusunda Albay olarak görev yapan Vahagn Asatryan'ın öldürüldüğünü doğruladı.
Paşinyan ayrıca, Vahagn Asatryan'a ülkenin en yüksek nişanı olan "Ermenistan Ulusal Kahramanı" unvanının verileceğini belirtti.
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