Ermenistan'a bir darbe daha: Albay Vahagn Asatryan öldürüldü

Ermenistan'a bir darbe daha: Albay Vahagn Asatryan öldürüldü

Toprak bütünlüğünü korumak için savaşan Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ı bozguna uğratmaya devam ediyor.

Facebook hesabından açıklama yapan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan ordusunda Albay olarak görev yapan Vahagn Asatryan'ın öldürüldüğünü doğruladı.

Paşinyan ayrıca, Vahagn Asatryan'a ülkenin en yüksek nişanı olan "Ermenistan Ulusal Kahramanı" unvanının verileceğini belirtti.