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09 Ekim 2020 Cuma 09:40:00 - Güncelleme:09 Ekim 2020 Cuma 10:22:00

Ermenistan'a ağır darbe! Üst düzey 2 komutan ve çok sayıda asker etkisiz hale getirildi

Kaynak: İHA

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Azerbaycan ordusu operasyonlarına gece boyunca devam etti. Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin 5. Muhrip Alayı'nın karargahı dün askeri operasyonlar sırasında Azerbaycan ordusu tarafından imha edildiği aktarıldı. Karargahta bulunan 10. Muhrip Bölümünün Başkanı Albay Samvel Grigoryan'ın ağır yaralandığı, alayın topçu şefi Yarbay Arman Dermeyan ve çok sayıda askerin öldürüldüğü bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, operasyonların cephenin çeşitli yerlerinde gece gündüz devam ettiğini belirtti. Saldırılarda Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin 5. Muhrip Alayı’nın karargahı dün askeri operasyonlar sırasında Azerbaycan ordusu tarafından imha edildiği aktarıldı. Karargahta bulunan 10. Muhrip Bölümünün Başkanı Albay Samvel Grigoryan’ın ağır yaralandığı, alayın topçu şefi Yarbay Arman Dermeyan ve çok sayıda askerin öldürüldüğü bildirildi.

Ayrıca Azerbaycan ordusunun Hankenti’ni bombalaması sonucu ağır kayıplar veren Ermenistan güçlerinin geri çekilmeye başladığı ve askeri birliklerden birinin sığınağına yapılan topçu ateşi sonucu çok sayıda Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiği vurgulandı. Gün boyunca sürdürülen operasyonlarda Ermenistan’a ait 13 T-72 tankı, 2 PDM, 4 BM-21 "Grad" roketatar, 2 2S3 "Acacia" kundağı motorlu obüs, 3 D-30 obüs top, iki radar sistemi ve çok sayıda araç topçu ateşi ile imha edildi.

Cephenin çeşitli yerlerinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda Ermenistan’a ait 6 T-72 tankının Azerbaycan birlikleri tarafından ele geçirildiği aktarıldı.

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