Ermenistan'a ağır darbe! İşgalden kurtarılan köyde ele geçirildi

Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda silah, mühimmat ve aracı ele geçirdi.Azerbaycan ordusu, işgalden kurtarılan Sugovuşan köyünde Ermenistan ordusuna ait 500 bin dolar (3 milyon 948 bin TL) değerinde askeri araç ve mühimmatı ele geçirdi. Azerbaycan ordusu ele geçirilen Ermeni güçlerine ait 52 araç, ve çok sayıdaki mühimmat ve askeri araçları basına sergiledi.Azerbaycan ordusu yetkilileri ele geçirilen mühimmatların değerinin 500 bin dolar (3 milyon 948 TL) olduğunu açıkladı. Azerbaycan ordusunun ilerleyişi karşısında direnemeyen Ermenistan askerleri, bazı mevzilerde silahlarını ve araçlarını bırakarak kaçtı.

PAMUK FABRİKASI BOMBALANDI, DHA EKİBİ SON ANDA KURTULDU

Öte yandan, Ermenistan ordusunun Azerbaycanlı sivillerin üzerine saldırılarının 23’inci günde de devam etti. Ermenistan ordusu, Azerbaycan’ın Terter kentindeki sivillere dün geceden itibaren 180’e yakın top mermisi atışı yaptı. Sivillere ait evler, hasar alırken bir kişi de yaralanarak hastaneye götürüldü. Ayrıca Ermenistan ordusu Terter kenti Karakoyunlu köyündeki pamuk fabrikasına da saldırdı. Saldırıda pamuk fabrikası tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken; fabrikanın durumunu görüntülemeye çalışan Türk gazeteciler de Ermenistan ordusu tarafından hedef alındı. Fabrikanın 8 hektarlık bahçesine düşen bir top mermisinden, Demirören Haber Ajansı (DHA) ekibi de son anda kurtuldu. Bombalama anı DHA tarafından görüntülendi.