Ermenistan, üçüncü kez ilan edilen ateşkesi ihlal etti

Ermistan ordusu 08.05 ateşkes ihlali yaparak Laçın bölgesinde bulunan Azerbaycan ordusunun birliklerine ateş açtı
Kaynak: AA
ABD'nin Azerbaycan ile Ermenistan'ın üzerinde anlaştığını açıkladığı insani amaçlı geçici ateşkes yürürlüğe girdi. Ermenistan ordusu, Laçın'ın Sefiyan köyünde konuşlu Azerbaycan birliklerine top atışı gerçekleştirerek ateşkesi ihlal etti.
Ermenistan ordusunun ateşkesi ihlal ederek Laçın'da bulunan Azerbaycan askerlerine ve Terter ilindeki sivil yerleşim birimlerine ateş açtığı bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun 08.05'te geçici insani ateşkesi ihlal ederek işgal altındaki Laçın kenti istikametinden Laçın'ın Sefiyan köyünde konuşlu Azerbaycan birliklerine top atışı gerçekleştirdiğini duyurdu.
Bakanlık, Azerbaycan ordusunun tüm cephe boyunca ateşkese tam uyduğunu bildirdi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev de Ermenistan ordusunun 08.04'ten itibaren Terter'e ve köylerine top atışı gerçekleştirdiğini açıkladı.
ABD'nin Azerbaycan ile Ermenistan'ın üzerinde anlaştığını açıkladığı, Dağlık Karabağ'da insani amaçlı geçici ateşkes yerel saatle 08.00'da yürürlüğe girmişti.
- İslam düşmanı Macron ve avanesine tepkiler çığ gibi: Frankofoni zirvesini iptal edin
- Aliyev'den Ermenistan'a ücretsiz silah gönderen devletlere sert tepki!
- Fransa'ya tepki olarak Türk bayrağı taşıdılar
- Libya'dan Türkiye açıklaması: İş birliği devam edecek
- Afrika'da son 24 saatte 9 bin 85 kişide Kovid-19 tespit edildi
- Macron'un skandal sözlerinden sonra Fransa'ya siber saldırılar düzenlendi