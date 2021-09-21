Ermenistan'dan Türkiye açıklaması: Hazırız

Ermenistan Başbakanı sözcüsü Mane Gevorgyan, Türkiye ile en üst düzeyde diyaloğa hazır olduklarını söyledi. Gevorgyan bölgesel ulaşım ve bağlantı yollarının açılmasının uzun vadeli barış ve istikrarın tesisi için de gerekli olduğunu vurguladı.

TRT Haber'de yer alan habere göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın New York ziyareti öncesi, Kafkasya'da barış, işbirliği ve istikrar açıklamalarının ardından, Ermenistan'dan olumlu sinyaller gelmeye devam ediyor.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, ilişkilerin normalleştirilmesi açıklamasının ardından, Paşinyan'ın basın sözcüsü Mane Gevorgyan, Rus interfaks haber ajansına değerlendirmelerde bulundu.

'BARIŞ VE İSTİKRAR İÇİN GEREKLİ'

Hali hazırda Türkiye ve Ermenistan arasında herhangi bir temas bulunmadığına dikkat çekti. Erivan'ın Türkiye ile en üst düzeyde diyaloğa hazır olduğunu ifade etti.

Bölgeyi birbirine bağlayan ve düşmanlığı sona erdiren iletişim hatlarındaki engelleri kaldırmanın seçenekler arasında olduğunu kaydeden sözcü, "Etkili çalışma durumunda Ermenistan üst düzey toplantılara hazır olacaktır" dedi.

Gevorgyan, bölgesel ulaşım ve bağlantı yollarının açılmasının uzun vadeli barış ve istikrarın tesisi için de gerekli olduğunu söyledi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, iki hafta önce, kabinesini Türkiye ile ilişkileri normalleştirmek üzere çalışmaya çağırmış, bölgede yeni ulaşım hatları ve ekonomik ilişkilerin kurulmasının Ermenistan'ın da uzun dönemde stratejik hedefi olduğunu vurgulamıştı.