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01 Eylül 2023 Cuma 11:15:00 - Güncelleme:01 Eylül 2023 Cuma 11:15:00

Ermenistan, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine kamikaze İHA'larla saldırdı

Kaynak: AA

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan güçlerinin sınırdaki Azerbaycan mevzilerine kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, Basargeçer ilinin Zod bölgesi istikametindeki Ermenistan ordusuna ait birliklerin Kelbecer yönündeki Azerbaycan mevzilerine kamikaze İHA'larla saldırı düzenlediği bildirildi.

Saldırıda 2 askerin yaralandığı, Azerbaycan ordusunun da belirtilen istikamette misillemede bulunduğu kaydedildi.

Aynı istikamette Ermenistan ordusunun açtığı ateş sonucu bir Azerbaycan askeri yaralanmıştı.

Etiketler : azerbaycan ermenistan kamikaze insansız hava araçları
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