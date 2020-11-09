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09 Kasım 2020 Pazartesi 19:56:00 - Güncelleme:09 Kasım 2020 Pazartesi 20:26:00

Ermenistan Rusya'ya ait bir helikopteri füzeyle düşürdü

Kaynak: AA

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Rusya'ya ait bir helikopterin, Ermenistan'dan ateşlenen bir füze sonucu düştüğü bildirildi.

Rusya’ya ait bir helikopterin, Ermenistan’dan ateşlenen bir füze sonucu düştüğü duyuruldu.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya ordusuna ait bir konvoya eşlik eden Mi-24 tipi helikopterin, Ermenistan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında yer alan Yeraskh köyü yakınlarında, hava savunma füze sitemi sarasından vurulduğu belirtildi.

Etiketler : rusya ermenistan özerk cumhuriyeti ordu
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