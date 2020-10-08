Ermenistan ordusu araçlarını ve silahlarını bırakıp kaçtı

Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını geri almaya yönelik Ermenistan’a karşı yürüttüğü operasyonlar devam ediyor. Azerbaycan ordusu işgalden çok sayıda alanı kurtarırken Ermenistan ordusu çatışma bölgesinde çok sayıda aracını bırakıp kaçtı. Ermenistan askerlerinin bırakıp kaçtığı araçlar bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kaçan Ermenistan askerlerinin araçları ve eşyaları yer aldı.