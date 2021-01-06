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06 Ocak 2021 Çarşamba 18:16:00 - Güncelleme:06 Ocak 2021 Çarşamba 18:18:00

Ermenistan medyası Azerbaycan'ın Ermeni S-300'ünü yok ettiği görüntüyü yayınladı

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Azerbaycan ordusunun envanterinde bulunan kamikaze İHA'ların bir Rus S-300 savunma sistemini yok ettiğini gösteren görüntüler Ermenistan medyası tarafından yayınlandı. Kamikaze İHA'ların bir Rus S-300 savunma sistemini yok ettiği anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 44 gün süren Karabağ Savaşı'nda, Azerbaycan ordusunun envanterinde bulunan kamikaze İHA'ların bir Rus S-300 savunma sistemini yok ettiği anlar yayınlandı.

DHA'nın haberine göre, Azerbaycan'ın zaferiyle sona eren 44 günlük Karabağ savaşında, özellikle insansız hava araçlarının oynadığı rol, geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.

Türk üretimi Bayraktar TB2'nin savaşın kaderini değiştirmesiyle Rusya ve tüm Batılı ülkeler gözlerini yeni SİHA teknolojisine çevirdi. Azerbaycan ordusunun envanterinde bulunan kamikaze İHA'ların bir Rus S-300 savunma sistemini yok ettiğini gösteren görüntüler Ermenistan medyası tarafından yayınlandı. Kamikaze İHA'ların bir Rus S-300 savunma sistemini yok ettiği anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Etiketler : azerbaycan ermenistan ermenistan vurulma anı Türk üretimi Bayraktar TB2 iha Karabağ Savaşı
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