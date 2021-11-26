Ermenistan'dan Türk SİHA'sı itirafı!

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26 Kasım 2021 Cuma 16:00:00 - Güncelleme:26 Kasım 2021 Cuma 16:00:00

Ermenistan Meclis Başkanı'ndan Türk SİHA'sı itirafı: Nasıl savaşacağımızı bilmiyorduk

Kaynak: CNN Türk

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Ermenistan Parlamento Başkanı Alen Simonyan, 2. Karabağ Savaşı'na yönelik, "Elimizde insanlar olmadığı için mi savaşı kaybettiğimizi düşünüyorsunuz? SİHA'lar ile nasıl savaşacağımızı bilmiyorduk" dedi.

2. Karabağ Savaşı'nda Türk İHA ve SİHA'ları savaşın seyrini Azerbaycan lehine çevirmişti. Bununla ilgili Ermenistan'dan da itiraf geldi. Ermenistan Parlamento Başkanı "Elimizdeki teçhizatın vuramadığı Bayraktar'lar ile nasıl savaşacağımızla ilgili bir sorunumuz vardı." dedi.

2.Karabağ Zaferi'nin fark yaratanı Bayraktar TB2 SİHA'larıydı. Savaş sırasında Azerbaycan'ın, Ermenistan'a karşı büyük üstünlük sağlamasına neden olmuştu. Ermenistan'dan da Türk SİHA'larına yönelik itiraf geldi.

Ermenistan Parlamento Başkanı Alen Simonyan, Azerbaycan ordusunun havadaki üstünlüğünün, özellikle de Bayraktar insansız hava araçlarına sahip olmasının, 2020 Karabağ Savaşı'nın sonucunu belirleyen başlıca faktör olduğunu savundu.

Simonyan, "İnsan sayısıyla sorunumuz yoktu. Elimizdeki teçhizatın vuramadığı Bayraktar'lar ile nasıl savaşacağımızla ilgili bir sorunumuz vardı. Bakü'nün kontrolüne geçen bölgelerden yaklaşık 25 bin askerimizi çıkarttık. Elimizde insanlar olmadığı için mi savaşı kaybettiğimizi düşünüyorsunuz? Yoksa 2020'de savaşları insanların kazandığını mı düşünüyorsunuz?" ifadesini kullandı.

44 gün süren savaşta Azerbaycan Ordusu Cebrail, Fuzuli, Zengelan ve Kubatlı bölgelerinin yanı sıra Ağdere ve Hocavent bölgelerinin bazı kasaba ve köylerini yaklaşık 30 yıl süren işgalin ardından kurtarmayı başarmıştı.

Etiketler : 2. Karabağ Savaşı Simonyan Türk SİHA Ermenistan
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