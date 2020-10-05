Ermeni işgalinden kurtarıldı! Azerbaycan bayrağı dalgalandı

05 Ekim 2020 Pazartesi 12:37:00 - Güncelleme:05 Ekim 2020 Pazartesi 12:37:00
Ermenistan işgalinden kurtarılan Talış köyünde Azerbaycan bayrağı dalgalandı
Kaynak: AA
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Azerbaycan'ın topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda, 3 Ekim'de Ermenistan işgalinden kurtarılan Talış köyünde Azerbaycan bayrakları asıldı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerde, köyün sokaklarında Azerbaycan askerlerinin dolaştığı, pek çok binaya bayrakların asıldığı görülüyor.
Terter ilinin Talış köyü 1994'te Ermenistan ordusunca işgal edilmişti.
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