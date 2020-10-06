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06 Ekim 2020 Salı 13:08:00 - Güncelleme:06 Ekim 2020 Salı 13:08:00

Ermenistan insanlık suçu işliyor: Saldırı altındaki Terter sakinleri 10 gündür sığınaklarda

Kaynak: AA

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Ermenistan ordusunun topçu atışlarının hedefindeki Azerbaycan'ın Terter kentinde bulunan siviller, 10 gündür can güvenlikleri için sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor. Ermenistan ordusunun saldırılarından korkmadıklarını belirten Azerbaycanlılar, Terter'i terk etmeyi düşünmediklerini söyledi.

Terter, Ermenistan'ın Azerbaycan'da ağır topçu atışlarıyla hedef aldığı sivil yerleşimler arasında bulunuyor.

Kent sakinlerinin bir kısmı, saldırıların başladığı 27 Eylül'den bu yana 10 gündür sığınaklarda kalarak can güvenliklerini sağlamaya çalışıyor. Diğer bir kısmı ise çatışma bölgesinden uzakta olduğu için daha güvenli buldukları yerleşim yerlerine göç etmiş durumda.

AA muhabirine konuşan ve çatışmaların patlak verdiği ilk günden bu yana 20. sığınakta kalan Cavid Hekimov, "4 çocuğum ve komşularla birlikte sığınakta kalıyorum. Evimin yakınlarına birçok füze düştü. Ancak şu ana kadar bir sıkıntı yok. Can güvenliğimiz ve tedbir için burada olacağız." ifadelerini kullandı.

Ermenistan ordusunun saldırılarından korkmadıklarını belirten Hekimov, Terter'i terk etmeyi düşünmediklerini söyledi.

"3 YIL ERMENİSTAN'A KARŞI SAVAŞTIM"

Gelini ve torunlarıyla birlikte sığınakta kalan 58 yaşındaki Terterli Aybeniz Abbas, Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarına rağmen hiçbir şekilde evini ve kentini terk etmeyeceğini dile getirdi.

Abbas, Azerbaycan'a ait Karabağ'daki tüm toprakların kurtarılması haberini dört gözle beklediklerini, o bölgelere Azerbaycan bayrağının dikilmesi için Allah'a dua ettiklerini aktardı.

Oğlu ve kızının şu anda cephede olduğunu söyleyen Abbas, "Kendim de 1991'de 3 yıl Ermenistan'a karşı savaştım." dedi.

1993 yılında Ermenistan güçleri ile girdiği çatışmada gazi olan ve sığınakta kalan Mahir Mehmet, şu anda bile çağrılırsa cepheye gitmeye hazır olduğunu vurguladı.

Mehmet, can güvenliği için ailesini Bakü'ye gönderdiğini ancak kendisinin Terter'de kalmaya devam edeceğini belirtti.

Mehmet, Azerbaycan hükümetinin sığınakta kaldıkları müddetçe kendileri için gerekli tüm temel ihtiyaçları karşıladığını kaydetti.

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