Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanların yayımladığı Başbakan Nikol Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiriye ilişkin, "Pozisyonumuzu teyit ediyoruz. İstifa çağrısı bir baskı neticesinde yapılmamıştır" denildi.

