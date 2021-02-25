  • BIST
    1488.99
  • Dolar
    7,2024
  • Euro
    8,8334
  • Altın
    412,5120
İstanbul
1 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Aliyev'den Ermenistan'daki darbe hakkında ilk açıklama
İnsansız helikopterimiz T629 ilk kez görücüye çıktı
Bakan Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim açıklaması
'İstifa çağrısı bir baskı neticesinde yapılmamıştır'
'Nerede olursa olsun darbe ya da darbe girişimlerine karşıyız'
Dünyanın en adil yemek yarışması “Benim Yemeğim” 360 ekranlarında başlıyor
AK Parti'de 7. Olağan Büyük Kongre için geri sayım başladı
Paşinyan, kendisini istifaya çağıran komutanı görevden aldı
Sağlık Bakanlığı'ndan Tekirdağ'a müjde üstüne müjde
Mestan Özcan AK Parti'ye katılan birçok üyeye sertifikalarını takdim etti
Aliyev, Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
Ekrem İmamoğlu'nun büyük skandalını 24 TV ortaya çıkardı...
72 yaşında atletizmde rekor kırıyor
Eskiyen lastikler ‘canlar' için yuva oldu
Ölüler Kahvehanesi
Ekranların yeni ikilisi
Ayrılık rüzgarı esiyor
Evliliğimiz çocukla boyut değiştirdi
Okulum Rengarenk
Aile boyu AVM'de
Şarkıcılığı asla bırakmam
Yalnız ve yorgun
Almida bale öğretiyor
Demet, yancı arkadaşı arıyor
25 Şubat 2021 Perşembe 15:14:00 - Güncelleme:25 Şubat 2021 Perşembe 15:14:00

Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı: Paşinyan'a istifa çağrısı bir baskı neticesinde yapılmamıştır

ABONE OL

Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı'ndan, Gasparyan ve üst düzey komutanların yayımladığı Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağıran bildiriye ilişkin “Pozisyonumuzu teyit ediyoruz. İstifa çağrısı bir baskı neticesinde yapılmamıştır” denildi.

Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanların yayımladığı Başbakan Nikol Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiriye ilişkin, "Pozisyonumuzu teyit ediyoruz. İstifa çağrısı bir baskı neticesinde yapılmamıştır" denildi.

Etiketler : ermenistan paşinyan istifa
Seri katil olarak dönüyor

Seri katil olarak dönüyor
Ece şimdi de morardı

Ece şimdi de morardı
Tatil arkadaşı annesi

Tatil arkadaşı annesi
Sette pastalı kutlama

Sette pastalı kutlama
Kahramanlık türküleri geliyor

Kahramanlık türküleri geliyor
Müstakbel kayınvalidesini takipte!

Müstakbel kayınvalidesini takipte!
Serpil Barlas'a veda!

Serpil Barlas'a veda!
Beni ikiz anneleri anlar

Beni ikiz anneleri anlar
İyi insan olmak için uğraşıyor

İyi insan olmak için uğraşıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER