25 Şubat 2021 Perşembe 15:14:00 - Güncelleme:25 Şubat 2021 Perşembe 15:14:00
Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı: Paşinyan'a istifa çağrısı bir baskı neticesinde yapılmamıştır
Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı'ndan, Gasparyan ve üst düzey komutanların yayımladığı Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağıran bildiriye ilişkin “Pozisyonumuzu teyit ediyoruz. İstifa çağrısı bir baskı neticesinde yapılmamıştır” denildi.
Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanların yayımladığı Başbakan Nikol Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiriye ilişkin, "Pozisyonumuzu teyit ediyoruz. İstifa çağrısı bir baskı neticesinde yapılmamıştır" denildi.
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