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10 Kasım 2020 Salı 10:15:00 - Güncelleme:10 Kasım 2020 Salı 10:16:00

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan: Anlaşmayı basından öğrendim

Kaynak: DHA

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Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Karabağ'daki savaşı sona erdirmek imzalanan anlaşmayı basından öğrendiğini açıkladı.

Azerbaycan'ın Karabağ'ın kalbi olarak nitelendirilen Şuşa'yı ele geçirmesinden saatler sonra Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Facebook üzerinden yayınladığı mesajla yenilgiyi kabul etti.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Karabağ'daki savaşı sona erdirmek imzalanan anlaşmayı basından öğrendiğini belirtti.

Rus medyasında yer alan habere göre, Ermenistan'ın hayati menfaatleri ve haklarına ilişkin her türlü adım ve eylemin 'kapsamlı istişarelere ve tartışmalara konu olması gerektiğini' söyleyen Sarkisyan, "Maalesef benimle bu belge üzerinde herhangi bir istişare veya görüşme olmadı, herhangi bir müzakereye katılmadım" dedi.

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