Ermenistan bunu beklemiyordu! Azerbaycan ve Türkiye'den ortak karar
Kaynak: AA
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye ile, Kara Kuvvetleri ve Hava Kuvvetlerinin katılımıyla büyük çaplı bir askeri tatbikat düzenleyecekleri duyuruldu.
Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Azerbaycan'da geniş kapsamlı ortak askeri tatbikat düzenleyecek.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikata her iki ülkeden kara ve hava kuvvetleri katılacak.
Hava kuvvetlerinin tatbikatı 29 Temmuz'da başlayacak, 10 Ağustos'ta sona erecek. İki ülkeden savaş uçaklarının yer alacağı tatbikat Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülecek.
Kara kuvvetlerinin tatbikatı ise Bakü ve Nahçıvan'da 1-5 Ağustos'ta yapılacak. Tatbikatta çeşitli emirler icra edilecek, zırhlı araçlar, top ve havanlardan temsili düşman hedeflerine atışlar yapılacak.
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