Ermenistan barış eline yeşil ışık yaktı: "Yakın gelecekte imzalanabilir"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'ın, iki ülke liderleri arasında mutabakata varılan ilkeleri onaylaması durumunda, Ermenistan ile Azerbaycan arasında yakın gelecekte barış anlaşması imzalanmasının olası olduğunu belirtti.

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, başkent Erivan'da yapılan Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler (LLDC) Bakanlar Toplantısı'nda konuşan Paşinyan, Ermenistan ile Azerbaycan arasında barışın tesis edilmesi olasılığına değindi.

Başbakan Paşinyan, yaptığı açıklamada, bölgedeki ulaştırma yollarının ülkelerin egemenliği, yargı yetkisi, eşitliği ve karşılıklılık ilkelerine uygun olarak açılması, Ermenistan ve Azerbaycan'ın karşılıklı olarak toprak bütünlüklerini tanıması ile Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki sınırların 1991 Almatı Bildirgesi temelinde belirlenmesi ilkelerinde anlaşılması halinde, yakın gelecekte iki ülke arasında barış anlaşması imzalanmasının mümkün olduğunu belirtti.

Paşinyan, "Yukarıda belirtilen üç ilkeye, Brüksel'de yapılan üçlü müzakereler esnasında ulaşıldı ve bu konudaki anlaşma, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in, Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Ermenistan Başbakanı'nın katılımıyla, 14 Mayıs ve 15 Temmuz'da gerçekleşen toplantılar sonrasında yaptığı açıklamalarla kaydedildi." dedi.

Son dönemde yaşanan olaylardan olumlu veya olumsuz çıkarımlar yapılabileceğini kaydeden Paşinyan, 13 Aralık'ta Azerbaycan'ın 32 Ermeni askerini, Ermenistan'ın da 2 Azerbaycan askerini serbest bırakmasının barış anlaşması imzalanması olasılığını artırdığını belirtti.

Başbakan Paşinyan, askerlerin serbest bırakılmasını, barış için çaba gösterilebilecek bir "sıfır noktası" olarak nitelendirdi.

Öte yandan, söz konusu toplantıda konuşan Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da, Ermenistan'ın sınırlardaki, Gümrü-Kars, Hrazdan-Kapan, Nrnadzor-Agarak, Yeraskh-Nahçıvan demiryollarını yeniden hizmete açmaya hazır olduğunu açıkladı.

Mirzoyan, Ermenistan'ın sunduğu "Barış Kavşağı" projesinin, Güney Kafkasya'da barış ve istikrarın tesisi için Ermenistan gündeminin temel konularından biri olduğunu vurguladı.

Projenin, Doğu ile Batı'yı, Kuzey ile Güney'i birbirine bağlamayı, ekonomik ve kültürel ilişkileri güçlendirmeyi, siyasi diyaloğu teşvik etmeyi ve tüm bölge halklarının yararına kapsamlı ve sürdürülebilir barışı sağlamayı amaçladığını savunan Mirzoyan, "Barış Kavşağı'nın diğer bölgesel lojistik projelerle rekabet etmek için değil, mevcut fırsatları tamamlamak için geldiğini bir kez daha belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

Ermenistan hükümeti 3 Haziran'da, Moskova'da yapılan 12. Azerbaycan-Rusya-Ermenistan Başbakan Yardımcıları Toplantısı'nda Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki demir yollarının yeniden faaliyete geçirilmesine yönelik ortak bir anlayışa gelindiğini açıklamıştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı ve Ermenistan Başbakanlığından 7 Aralık'ta yapılan ortak açıklamada, Bakü ile Erivan arasında yapılan görüşmeler sonucunda, iki devlet arasında güvenin güçlendirilmesine yönelik önemli adımların atılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilmişti.

Azerbaycan tarafından 13 Aralık'ta yapılan açıklamada, esir takası anlaşması kapsamında 32 Ermeni askerinin serbest bırakıldığı, Gazah sınır bölgesinde gerçekleşen takasta Ermenistan'ın da 2 Azerbaycan askerini teslim ettiği duyurulmuştu.